BBB 24: Brothers recebem advertência após pedido de intervenção para Vanessa

Clima tenso! Brothers receberam 'atenção' após pedirem à produção que tomasse providências sobre a situação de Vanessa Lopes no BBB24

Na última quinta-feira, 18, o comportamento de Vanessa Lopes gerou preocupação entre os confinados no Big Brother Brasil 24. Assustada com a situação, os participantes Deniziane e Matteus tomaram a iniciativa de pedir intervenção da produção do programa para a dançarina, mas eles acabaram recebendo uma advertência pelo pedido.

Durante a madrugada no Quarto do Líder, Matteus, que é o novo poderoso da casa, Alane, Vinicius, Juninho e Deniziane discutiam as atitudes de Vanessa, que desabafou com eles mais cedo. A dançarina tem gerado preocupação com suas teorias da conspiração. Em um dos episódios recentes, a TikToker chegou ao ponto de afirmar que acreditava que os brothers eram atores contratados para prejudicá-la.

Tensa com o comportamento da sister, Deniziane pediu intervenção para a equipe do Big Boss: "Eu quero que a produção faça alguma coisa. Não é normal”, ela opinou sobre a situação e Matteus concordou. O estudante de engenharia acredita que a dançarina precisa de apoio profissional e que sua família deve estar preocupada com seu comportamento.

“A gente não é profissional da área, e mesmo que fossemos profissionais da área, a gente está em um jogo", disse o líder. Mas assim que os brothers expressarem sua preocupação em relação às atitudes de Vanessa, a produção do programa tomou uma medida drástica. A equipe do reality colocou um aviso de 'atenção' para que parassem de discutir o assunto.

Deniziane e Matteus tomaram atenção porque queriam que a produção tomasse alguma providência em relação à Vanessa Lopes #BBB24pic.twitter.com/hz9emk6hYd — Central Reality (@centralreality) January 19, 2024

Matteus imediatamente se desculpou com a produção e Deniziane ficou ainda mais tensa com a situação dentro da casa mais vigiada do Brasil. Vale mencionar que no início da última edição do programa, o apresentador da atração, Tadeu Schmidt, fez questão de comentar a situação da dançarina dentro do reality show da Globo.

O comandante destacou que a influenciadora digital foi atendida pela psicóloga do reality após gerar preocupação entre os outros participantes. Além disso, ele ressaltou que ela está sendo acompanhada de perto pelos profissionais de saúde e que continuará confinada no BBB 24, apesar dos comportamentos preocupantes.

Rodriguinho perde a paciência ao falar sobre Vanessa:

Não é só Deniziane que está tensa com a situação de Vanessa Lopes no reality show. Na madrugada desta sexta-feira, 19, Rodriguinho perdeu a paciência e deu uma invertida em Wanessa Camargo, que tentava aconselhar o pagodeiro sobre uma situação no Big Brother Brasil. A tensão entre os dois cantores surgiu durante uma conversa sobre a dançarina.

Wanessa tomou a iniciativa de chamar o colega para uma conversa, após perceber a desconfiança de Rodriguinho em relação à influenciadora digital. Mas o pagodeiro perdeu a linha com os conselhos e acabou dando algumas invertidas na filha de Zezé di Camargo por não concordar com sua postura; entenda o que aconteceu.