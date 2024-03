BBB 24: Brothers especulam possíveis alvos de Beatriz ao paredão

Na Mira do Líder

Lucas Henrique e MC Bin Laden dão seus palpites sobre possíveis indicações de Bia ao Na Mira do Líder

Após Beatrizresistir até o final da Prova do Líder de Resistência, Lucas Henrique e MC Bin Laden especularam sobre os possíveis alvos da vendedora. Se for consagrada Líder, a sister deverá colocar 5 participantes Na Mira do Líder durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 08.

No Quarto Gnomo, o professor de educação física e o funkeiro especularam sobre as possíveis indicações de Bia. "Eu acho que você tem chance de receber, mas não sei se é a primeira opção, não, cara", comentou Lucas sobre Bin ganhar uma das pulseiras de alvo.

Em seguida, ele 'chuta': "Pitel, Fernanda, vai receber a pulseira, Giovanna, e acho que a última vai ficar entre você, Yasmin e Raquele", opinou. "Acho que você primeiro, talvez Raquele e Yasmin", falou sobre a ordem.

"Yasmin ela não vota", observou Bin. Na sequência, Buda perguntou o palpite do MC. "As quatro que você falou que vai receber a pulseira", respondeu o brother. "Mas acho que a indicação dela vai ficar entre Giovanna e Pitel", concluiu o capoeirista.