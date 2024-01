BBB 24: Brothers especulam motivo de MC Bin Laden ter mudado de quarto

Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel conversaram sobre a decisão de MC Bin Laden de se mudar para o Quarto Fada do BBB 24

Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel especulam o motivo de MC Bin Laden ter trocado de quarto no BBB 24. Na tarde desta terça-feira, 23, o funkeiro decidiu se mudar para o Quarto Fada, e apontou para alguns colegas o desconforto do pagodeiro em ficar no cômodo quando não for mais líder.

"Não entendi nada... Se for jogo, tudo bem, ok", disse Fernanda. "Não é jogo", garantiu Rodriguinho. "É interesse nas meninas", opinou Pitel.

O pagodeiro, então, revelou que falou com Bin sobre não querer ficar no mesmo lugar que Alane e Deniziane. "Eu falei 'eu não quero ficar lá'... se Alane voltar, não quero ficar lá com Alane e Deniziane", comentou.

Pensando na possibilidade de não ter cama para todo mundo, Pitel ressaltou que não vê problema de as pessoas dividirem a cama. "Não, não", respondeu o cantor, deixando claro que não vai dormir com outro brother.

Bin explica motivo para mudar de quarto

Na manhã de terça-feira, 23, MC Bin Laden chamou Lucas Henrique para falar de um papo que observou entre Matteus e Davi, e a proximidade entre eles chamou a atenção. "Eu acho que ele tá deixando a Isabelle de lado para se fechar com o quarto rosa", opina o funkeiro.

"Eu também tô percebendo isso. E eu acho que o quarto rosa vai acabar absorvendo o Davi e a Isabelle em algum momento", concorda o professor de educação física. MC Bin Laden, então, explica que Rodriguinho falou com ele sobre deixar o Quarto Fada e se mudar para o Quarto Gnomo, onde os brothers dormem. "O Rodriguinho quer vir para cá. O certo seria o Rodriguinho vir pra cá e eu ir pra lá", diz o funkeiro.

O carioca argumenta que, estando no quarto dos adversários, poderá ouvir conversas e estratégias deles. MC Bin Laden concorda e afirma que irá repassar a ideia com Luigi e Vinicius. Depois de articular a troca de quartos com Lucas Henrique, Bin conversa sobre a mudança com Alane e Matteus no Quarto Fada do BBB 24. Depois de receber o aval do estudante de Engenharia Agrícola, o funkeiro explica sua decisão para a bailarina. Saiba mais!