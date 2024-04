BBB 24: Brothers do Fadas definem alvo para próxima formação do paredão

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus decidiram em quem votarão na próxima formação de paredão do BBB 24

Hoje é dia de Eliminação e nova formação de paredão no Big Brother Brasil 24. Durante a tarde desta terça-feira, 02, os brothers do Quarto Fada, que já notaram na semana Turbo, definiram seus alvos.

Na academia, Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus debateram sobre suas opções de votos e chegaram a um consenso: Lucas Henrique.

"Minha primeira opção é Giovanna, segunda é o Lucas e terceira é o Bin", disse Alane. "Eu botaria o Lucas, como a Isabelle não vota na Giovanna...", pontuou Davi.

"Eu também iria no Lucas...porque tem argumento. Já me botou no Paredão, eu boto ele no Sincerão...", falou Bia relembrando algumas justificativas que Buda utilizou.

"Minha primeira opção é o Lucas", confirmou o baiano. "Se forem no Lucas, eu vou no Lucas também, que era minha segunda opção", afirmou Matteus.

Davi perguntou a opinião de Isabelle: "Bin ou Lucas, nessa altura do campeonato, os dois...", pontuou cunhã.

O motorista de aplicativo questionou novamente se iriam no Bin ou Lucas e contabilizou os votos. Após resposta de Isabelle, o brother concluiu: "Então está certo. Lucas é a primeira opção [...], Bin segunda e Giovanna terceira".