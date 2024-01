BBB 24: Brothers combinam voto e definem alvo para próximo paredão

Em conversa sobre os próximos passos do jogo, brothers revelaram qual participante será votado pelo grupo no paredão do BBB 24

Os brothers MC Bin Laden, Juninho, Vinicius Rodrigues e Luigi conversaram sobre o andamento do jogo no BBB 24, da Globo. Reunidos em um dos quartos da casa mais vigiada do país, os participantes revelaram quais são seus possíveis alvos dos próximos paredões.

Bin Laden contou aos colegas que Fernanda e Giovanna Pitel possuíam a sister Alane como principal voto, mas decidiram mudar para Marcus Vinicius. Juninho, então, afirmou que também escolheria o comissário de voo.

"Ele estava no quarto lá, nervoso pra caramba, trocando uma ideia pesada... acho que ele sentiu algum clima, né?", disse Vinicius Rodrigues. "Então vamos nele, acabou", afirmou Juninho.

Porém, o comissário de voo não é o único alvo dos brothers. Ainda durante o bate-papo sobre votação, o nome de Alane foi mencionado novamente como segunda opção do grupo. Ao final da conversa, os jogadores concluíram que Marcus Vinicius seria o escolhido.

"Você lembra do voto em conjunto? Qual foi o primeiro nome que a Raquele falou? Marcus Vinicius. Tem gente do lado dele querendo votar nele. Isso quer dizer muita coisa", avisou Juninho. "Então é a hora de colar", concluiu MC Bin Laden.

Davi recebe conselho sincero de Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo teve uma conversa sincera com Davi no BBB 24, da Globo, e aproveitou a ocasião para aconselhar o brother. Nos últimos dias, o motorista de aplicativo acabou se exaltando e protagonizou uma discussão tensa com Nizam.

"Quando você ouve as coisas, aqui você tem que se acalmar, sabe? E verificar as coisas. Se eu entrasse em pilha do que eu já ouvi também. Não entra em pilha", iniciou a sister. "Você ficando aqui, presta atenção. Verifica as coisas, converse antes de tirar conclusão, chega na pessoa que falou alguma coisa e fala: 'E aí, eu ouvi isso aqui, é verdade?'", continuou ela.