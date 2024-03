BBB 24: Brothers ajudam Alane a desentupir vaso pela quinta vez: ‘Estrago’

Dividindo o mesmo vaso sanitário no banheiro reservado, Alane passa perrengue pela quinta vez e recebe ajuda de colegas no BBB 24

Não é novidade que os brothers compartilham o mesmo banheiro durante os três meses no Big Brother Brasil 24. No entanto, uma das sister tem tornado a convivência um pouco mais complicada. Alane entupiu o vaso sanitário da casa pela quinta vez e precisou de ajuda dos colegas para resolver o perrengue na madrugada desta sexta-feira, 15.

Após perder a Prova do Líder, Alane se dirigiu ao banheiro reservado da casa, que tem apenas uma câmera instalada por questões de segurança, cujas imagens não são divulgadas ao público do reality show da Globo. Ao sair do cômodo, a bailarina saiu correndo para pedir a ajuda de seus aliados no programa: Beatriz, Matteus e Davi.

Após explicar que o vaso estava entupido novamente, o estudante de engenharia brincou com a recorrência: "Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim", ele fez piada, relembrando que a situação já havia ocorrido no início do programa. No entanto, Alane revelou que, na verdade, essa foi a quinta vez que aconteceu: "Outras quatro vezes”, disse.

🚨GRAVE: Alane entupiu o vaso novamente! pic.twitter.com/gyMuGby3Yr — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 15, 2024

Diante da revelação, Matteus ficou completamente chocado, e a bailarina explicou que costumava pedir ajuda a Deniziane com frequência. No entanto, com a eliminação da fisioterapeuta do programa, ela precisava do apoio dos colegas: "Sim, mas não deixei a Deniziane contar. Agora são cinco. Vou ver o que faço”, disse visivelmente envergonhada.

Beatriz passou a frente na situação e buscou um balde de água, tranquilizando a amiga ao dizer que poderia acontecer com qualquer um. Apesar de tentar normalizar a situação, Matteus continuou chocado: "O estrago foi grande... Entupir o vaso é normal, só no BBB que é um pouco diferente”, ele fez piada novamente.

Beatriz foi pegar um balde d'água pra tentar desentupir o vaso, após Alane usar o banheiro. 🗣️ pic.twitter.com/yHqiexviSE — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 15, 2024

Por fim, os brothers conseguiram desentupir o vaso e liberaram o banheiro para os outros colegas de confinamento. Vale mencionar que, além de compartilharem o reservado, eles também dividem a casa de banho, que conta com uma ducha e uma pia. Lá, precisam racionar o uso da água e utilizar roupas de banho, como biquínis.

Alane deixa escapar conversa com psicóloga do BBB 24:

Durante uma conversa com sua aliada Beatriz, Alane deixou escapar supostas informações privilegiadas que poderia ter recebido durante uma visita ao confessionário. Na última quarta-feira, 13, a bailarina compartilhou um pouco do que ouviu em uma sessão de aconselhamento com uma psicóloga e com a vendedora do Brás. No entanto, ela não concluiu a fala, já que ganhou uma atenção da produção.