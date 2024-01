BBB 24: Brother se ajoelha para fazer pedido para Deniziane

Euforia no BBB 24! Participantes ficam surpresos com pedido de joelhos de brother para Deniziane na sala de estar

A participante Deniziane recebeu um pedido especial na tarde desta terça-feira, 16, na sala de estar do BBB 24, da Globo. Isso porque Matteus fez toda uma cena de ‘pedido de casamento’ para surpreender a morena.

O flagra do momento mostrou quando ele ajoelhou na frente dela e abriu uma caixinha preta. No entanto, o recorte que circulou pelas redes sociais não deixou claro qual foi o pedido que ele fez. Apenas sabemos que ela aceitou e deu um abraço carinhoso nele. Os outros participantes ficaram felizes com a demonstração de afeto.

Mais cedo, Matteus já tinha cantado uma música romântica para Deniziane. O momento aconteceu na cozinha da casa, quando Davi pediu para o amigo cantar para Deniziane. “O teu sorriso me pegou, morena…”, cantou ele. Rapidamente, os brothers pediram um selinho entre os dois, mas eles se negaram.

QUE ÓDIO DELES KKKKK 🗣️ pic.twitter.com/EWujW2Muqi — Central Ma | nny 🌺 (@centralmanny) January 16, 2024

Você sabia? Deniziane tem irmã gêmea

Nova integrante do grupo Pipoca no BBB 24, da Globo, Deniziane revelou que tem irmã gêmea. Ela tem 29 anos, é natural de Esmeraldas e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é fisioterapeuta e já jogou vôlei.

A jovem contou que teve uma infância com dificuldade escassez de recursos e saiu de casa aos 18 anos. Ela é solteira e tem um filho de dois anos. Ela não gosta muito do seu nome e prefere ser chamada de Anny.

Deniziane diz que gosta de ser o centro das atenções e não tem medo de se expor. Ela diz que é competitiva, agitada e engraçada.

A irmã gêmea dela se chama Enny Charth e é consultora de vendas. Nas redes sociais, elas já mostraram algumas fotos juntas e mostraram que são muito parecidas.