BBB 24: Brother é confrontado após chamar Beatriz de 'exagerada': 'Você é'

Não gostou! Beatriz ficou chateada ao descobrir por outras pessoas que um brother falou sobre seu comportamento no BBB 24

O clima ficou estremecido entre Beatriz e Juninho no BBB 24, da Globo, na tarde deste sábado, 02, após o brother chamá-la de 'exagerada' em uma conversa com Alane. A vendedora, então, decidiu procurar o motoboy e os dois tentaram se entender.

Em um dos quartos da casa mais vigiada do país, Beatriz iniciou: "Fiquei sabendo, Juninho, que você comentou com os meus amigos que você se incomoda com o meu jeito. Eu achei um pouco, assim, deselegante, por você não chegar em mim e falar".

E continuou: "Você não gostar do meu jeito, eu respeito, é sua opinião, você tem todo o direito. Mas, pelo motivo mesmo, sabe? De exagero na festa. Não sei se questão de eu pegar as coisas também e fazer, você se incomoda. Até onde eu sei, é da questão da festa", declarou a sister.

Sincero, Juninho, então, respondeu: "E ontem também. Mandou mal ali na sala", relatou o brother, se referindo ao momento em que Fernanda, líder da semana, colocou Bia 'Na Mira'. Em seguida, a vendedora rebateu o colega de confinamento: "Não… sobre ontem, Juninho, acho que, se for falar, é entre mim e a Fernanda", esclareceu ela.

"Eu acho que entre mim e a Fernanda, o que eu tiver que resolver, é entre mim e ela. Porque o embate foi, né... acho que não cabe falar aqui com você", completou a sister. "Então, as suas amigas também não poderiam se meter, né?", retrucou Juninho.

Ao longo do bate-papo sincero, Beatriz reforçou que ficou chateada ao descobrir que Juninho falou sobre ela para outras pessoas da casa. "Eu nunca votei em você. Não tinha nada contra você. A gente não joga junto. A gente não tem afinidade e está tudo bem, mas eu pensei: 'Poxa, por que ele não falou para mim?’. Por exemplo, você chegou nas minhas amigas e falou de mim", desabafou.

O brother, então, questionou: "Que eu acho você exagerada? Que eu acho que o seu comportamento, às vezes, exagera?". "Isso. Foi o que eu ouvi, o que me falaram, que eu sou exagerada. Por isso que eu te perguntei", respondeu ela. "É verdade. Eu acho que você é um pouco exagerada", confirmou Juninho, por fim.

O Juninho dilacerou a Beatriz kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk que coisa linda ela sem saber argumentar pic.twitter.com/GRNEi1vzKU — Malu 🇾🇪 (@luizamariaaaaa) February 3, 2024

Gil do Vigor rebate comparações com Beatriz

O economista e ex-BBB Gil do Vigor abriu o coração e falou pela primeira vez sobre comparações constantes que o público faz em relação a ele e Beatriz, participante da atual edição do reality show da Globo. Através de suas redes sociais, ele fez um breve desabafo ao recordar sua trajetória no programa em 2021.

Tudo começou após uma internauta recordar um trecho descontraído de Gil no confinamento e criticá-lo. "Quem torceu pra isso aqui não tem moral nenhuma pra chamar Beatriz de forçada e tenho dito!", declarou a usuária do site X, antigo Twitter.

Ele, então, fez questão de rebater: "Vamos lá! Não tem relação entre ter torcido por mim e torcer por Beatriz. Ela faz a trajetória dela, do jeito dela (ela é assim gente, não é personagem) e outro ponto, eu não estou no BBB. E sim, eu estava BÊBADO pois eu BEBIAAAA MUITOOO, havia voltado de vários paredões e estava em mais um e qual problema? Estava na festa, não era ao vivo e estava bêbado", iniciou.

Na sequência, Gil do Vigor lamentou que as torcidas dos participantes do BBB 24 fizessem comparações com jogadores de edições anteriores. "Parem de me perseguir! Parem! Uma pena a Bea ter uma torcida (ou uma pessoa que torce por ela) que persegue as pessoas que gostam dela, estou cansado", finalizou o economista. Confira!