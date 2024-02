BBB 24: Brincadeira? Rodriguinho chama Yasmin de 'coroa gulosa'

Em conversa na cozinha, Rodriguinho chama Yasmin por vários apelidos inusitados e sister entra na brincadeira; famosa comentou sobre ter 35 anos

Os Camarotes Rodriguinho e Yasmin Brunet brincaram mais uma vez ao trocarem alguns apelidos inusitados. Na cozinha da casa do BBB 24, Matteus se aproximou da modelo e brincou sobre estar na xepa e ela no VIP.

"Devolve o que ele fez pra ti. Come coisa na frente dele", brincou o estudante de engenharia agrícola. "Aqui está péssimo, nem tem como a gente fazer nada", disse Wanessa. "Tem nada, eu comi tudo antes de sair. Só vai poder fazer isso amanhã", comentou o cantor, já que neste sábado, 10, os brothers poderão fazer as compras após mudança da liderança.

"Eu não vou fazer isso com o meu amiguinho Rodriguinho", respondeu Yasmin sobre a ideia de Matteus. O estudante então relembrou os apelidos usados por eles: "Velho babaca e velha gulosa".

Rodriguinho concordou e a loira questionou o apelido, já que não se considera velha pela idade que tem: "Eu tenho 35 só". "Por que que eu sou velho babaca e você não é velha?", perguntou o pagodeiro.

Yasmin, mais uma vez, questionou o "velha", por ter 35 anos. Então, Wanessa sugeriu trocar "velha" por "coroa". Rodriguinho, então, apelidou a dupla de "coroa gulosa". As sisters riram e Yasmin pediu para o amigo parar. O cantor prosseguiu com a brincadeira e apelidou a sister também de "loba gulosa".

Yasmin assusta brothers ao relatar experiência com espíritos

Após deixar a prova de resistência do BBB 24, da Globo, vencida por Lucas Henrique, a sister Yasmin Brunet passou um tempo conversando com outros brothers da casa mais vigiada do país. Ela abriu o coração e contou aos colegas que já vivenciou episódios sobrenaturais quando era criança.

O assunto começou quando MC Bin Laden questionou se a modelo gostava de assistir a filmes de terror. A filha de Luiza Brunet, por sua vez, explicou seu receio com longas metragens do gênero e relatou uma das experiências com espíritos, deixando os brothers assustados.

Ela, então, iniciou: "Tinha um velho sempre atrás da minha porta. Esse aí eu não tinha medo. Teve uma vez que puxaram o pé embaixo da minha cama, foi bem ruim, fiquei muitos anos sem conseguir dormir com a perna esticada ou sozinha na cama. Toda vez que eu acordava de noite, pulava da cama para não ter contato, para não me puxarem", declarou. Saiba mais aqui.