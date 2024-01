BBB 24: Boninho dá spoiler de nova prova do líder em noite de eliminação

Boninho decidiu acabar com a curiosidade do público do BBB 24 e revelou alguns detalhes da segunda prova do líder

A noite desta quinta-feira, 11, será bastante agitada para os participantes do BBB 24, da Globo. Após o resultado do primeiro paredão, formado por Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna Lima, os brothers enfrentam mais uma prova do líder.

O diretor Boninho decidiu acabar um pouco com a curiosidade do público do reality show e usou as redes sociais para revelar um pequeno spoiler do que vem por aí. Através de seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou alguns detalhes da dinâmica.

"A galera vai ter que levar as comprar para as casas. E o vencedor é quem tirar o cartão sorteado", Na legenda da publicação, ele escreveu: "Quinta animada, com eliminação, novo líder e para terminar o alvo do líder!".

MC Bin Laden dá presente para brother

MC Bin Laden, do BBB 24, está viralizando nas redes sociais por causa de algumas atitudes no programa. Depois de sentar no chão para acompanhar Vanessa Lopes que estava almoçando no chão da Xepa, já que a mesa estava cheia, o cantor surpreendeu os internautas novamente com atitude solidária.

O cantor deu um tênis seu de presente para Lucas Luigi, participante do grupo Pipoca. O funkeiro pediu para que a ação ficasse entre eles. "Tô fazendo de coração mesmo", diz MC Bin Laden. Lucas Luigi responde: "Coé, mané, vai me fazer chorar muito, que isso?!".

