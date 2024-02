BBB 24: Boninho dá spoiler da Prova do Líder: "Concentração e parceria"

Boninho compartilhou um vídeo com cenários da Prova do Líder, que será disputada daqui a pouco no BBB 24

Hoje é dia de Prova do Líder no Big Brother Brasil 24! Pouco antes do início do programa ao vivo desta quinta-feira, 22, Boninho usou suas rede sociais para dar um spoiler de como será a disputa pela liderança da semana.

Em seu Instagram, o diretor do reality compartilhou um vídeo com uma série de imagens mostrando detalhes do cenário da área de prova.

Em determinado momento é possível ver também a posição em que os brothers deverão ficar na prova, em uma cena onde os dummies aparecem 'testando' a prova.

"Prova TON vai exigir força, concentração e parceria!", escreveu na legenda da publicação, dando a entender que a prova será disputada em dupla.

Vale lembrar que a atual líderRaquele terá o direito de vetar 2 participantes da prova, que será disputada daqui a pouco no BBB.