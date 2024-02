BBB 24: Bola de cristal? Marcus acerta a dinâmica da semana

O brother Marcus Vinicius surpreende os internautas ao acertar qual será o poder do Big Fone que vai tocar no domingo no BBB 24

Confinado na casa do BBB 24, Marcus Vinicius surpreendeu os telespectadores ao acertar em cheio como será a dinâmica da semana para a formação do paredão. Em uma conversa com Wanessa Camargo, ele acertou como será o poder do Big Fone, que vai tocar no domingo, 4.

Na conversa, ele apontou que a dinâmica da formação do paredão pode ser a divisão da casa em dois grupos, e cada grupo teria que votar um no outro para escolher os indicados para o paredão.

“E se seu top 5 todo estiver do outro lado? Já pensou? Os 5 que tu gosta mais estão do outro lado…”, disse ele.

E Wanessa completou: “E eu só posso votar em um desses cinco?”. “Vai ter que votar em um desses cinco”, afirmou ele.

Eles ainda não sabem, mas esta será a dinâmica da formação do paredão da semana. O Big Fone vai tocar na noite de domingo e quem atender vai ter que dividir a casa em dois grupos. Depois do poder do anjo e da indicação da líder Fernanda, os grupos vão ter que fazer a votação da casa.

O Grupo 1 vai votar no Grupo 2, e o Grupo 2 vai votar no Grupo 1 - estes votos vão ser abertos. Logo depois, a votação fechada vai fazer cada grupo votar entre si: O Grupo 1 vota entre si, e o Grupo 2 vota entre si. Com isso, a votação da casa vai mandar 4 pessoas para o paredão. Por fim, quatro pessoas vão para a prova Bate e Volta, menos o indicado do líder, e uma pessoa se salva. A eliminação será na noite de terça-feira, 6.

MC Bin Laden acusa Marcus Vinicius de manipular Wanessa Camargo

No meio da conversa, MC Bin Laden aproveitou para acusar Marcus Vinicius de estar manipulando Wanessa Camargo no jogo. "Ele manipula, gente. Ele está manipulando", disparou. "Ele está usando as informações certas do jeito certo", opinou Giovanna Pitel.

O funkeiro também entrou na questão da divisão entre Xepa e Vip e disse que alguns brothers já estão "surtando" por conta da comida. "Yasmin, Marcus, Giovanna... Tem mais alguém na Xepa que está surtando também", comentou. "Alane também está surtando com a Xepa. Eu, se eu pego o Vip...", completou Bin.

"Olha a carinha dele! Acho que ele nunca pensou tanto nessa seleção do Vip dele. Tipo assim: 'acertei muito'", observou Fernanda. "Ele cantou essa pedra pra mim bem antes de ser líder, ele falou assim: 'tem que pensar em quem vai para a Xepa, porque o pessoal vai ficar maluco e vai começar a brigar um com o outro. Ele falou isso pra mim ontem", compartilhou a sister.

Por fim, o MC expôs sua estratégia aos colegas de quarto. "Olha quem está no meu Vip. Anny, que é de boa. A Raquele. A Leidy, porque já distanciei ela do Marcus", iniciou. "Vou deixar só as que surtam na mesa, porque a Giovanna é um pitbull raivoso", brincou.