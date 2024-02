BBB 24: Bin Laden sobre Fernanda: "Quer que a gente sempre esteja à mercê"

MC Bin Laden fala sobre Fernanda em conversa com Rodriguinho

MC Bin Laden e Rodriguinho conversaram sobre Fernanda, emparedada, durante a noite desta terça-feira, 20, no Big Brother Brasil 24.

"A Fernanda é uma pessoa legal", começa o funkeiro. Rodriguinho dá sua visão sobre a sister: "Ela é a pessoa que precisa, mas não faz questão de cumprimentar, de estar com as meninas e as coisas dela acontecem ali dentro do quarto. Eu não sei como isso é mostrado lá fora".

Em seguida, o pagodeiro lembrou o que Leidy Elin disse sobre a confeiteira. "Aqui para dentro ela não faz nada, igual a Leidy falou ontem", ressalta o cantor e lembra que a trancista falou que a confeiteira só vai do quarto para a academia.

Bin deu sua opinião: "É porque ela desrespeita muito as pessoas. Ela tem umas falas muito...mesmo que você seja meio fod*-se, você tem um pouco de noção, de respeito".

"Eu não sou um cara que não ligo para as pessoas, eu quero estar bem com as pessoas. Eu quero conversar", disse o cantor, que acrescenta que não liga se for ao Paredão. "'Mano, se você não conversar com as pessoas, se você não se dar bem com as pessoas, você vai se f***'. Ela é fod*-se nesse sentido", acrescentou ele.

"Um bagulho que acho errado dela é que ela quer que a gente sempre esteja à mercê dela, que a gente ceda, só que ela nunca cede", disparou relembrando que Fernanda o colocou como indicação de voto.