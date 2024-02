BBB 24: Bin Laden lamenta atitude de Giovanna: 'Não sou resto de ninguém'

Estremeceu? Bin Laden admitiu incômodo com o comportamento de Giovanna, sua affair, após briga com brother no BBB 24

Durante a madrugada desta quarta-feira, 21, MC Bin Laden fez um sincero desabafo com Lucas Henrique a respeito de seu envolvimento com Giovanna Lima dentro do confinamento. Em conversa com o brother, o cantor afirmou que sente a relação entre eles estremecida.

Ao longo do bate-papo, o funkeiro recordou o episódio em que se desentendeu com Michel e explicou que a affair não o procurou para entender seu lado. Os brothers tiveram uma discussão após a última dinâmica do Sincerão, realizada na segunda-feira, 19.

"Ontem ela ficou lá com ele [Michel]. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela", iniciou Bin Laden. Na sequência, ele contou que se incomodou com a atitude de Giovanna. "Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando", declarou.

E continuou: "Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. [...] Teve uma hora que eu ia falar: 'é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo"'.

Em outro momento, MC Bin Laden puxou Giovanna para conversar sobre o assunto e expôs seu ponto de vista. O cantor, então, explicou que não quer deixar a sister dividida entre ele e o amigo, Michel.

"Às vezes é desconfortável para você e para mim pela situação que você está. O problema é que eu gosto de ficar com você, me sinto bem. Quando eu falei assim com você, de tipo: 'você foi lá ficar com Michel, não falou comigo'... Eu não sou carente de atenção, mas eu me fechei porque sei que você estava com ele. São preferências, prioridades e eu sei que ele vem antes, porque sua amizade aconteceu primeiro com ele", desabafou.

"Eu não quero ficar no meio termo. É ruim ter que esperar você estar mais suave para eu te chamar. Eu nunca vou interferir, eu não sou assim, eu respeito", disse o funkeiro, por fim.

Bin Laden opina sobre Fernanda

MC Bin Laden e Rodriguinho conversaram sobre Fernanda, que estava emparedada, durante a noite desta terça-feira, 20, no Big Brother Brasil 24.

"A Fernanda é uma pessoa legal", começa o funkeiro. Rodriguinho dá sua visão sobre a sister: "Ela é a pessoa que precisa, mas não faz questão de cumprimentar, de estar com as meninas e as coisas dela acontecem ali dentro do quarto. Eu não sei como isso é mostrado lá fora".

Em seguida, o pagodeiro lembrou o que Leidy Elin disse sobre a confeiteira. "Aqui para dentro ela não faz nada, igual a Leidy falou ontem", ressaltou o cantor, relembrando que a colega de confinamento havia afirmado que Fernanda só vai do quarto para a academia. Confira!