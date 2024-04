BBB 24: Bin Laden e Buda falam do 'calma, calabreso': 'Conheço'

Após semanas de treta com Davi, Laden e Buda falam que conhecem o humorista Toninho Tornado, que inventou o termo 'calabreso'

Após semanas da treta com Davi, porque o baiano falou "calma, calabreso" para Lucas Henrique, o professor de capoeira contou em conversa com seus aliados restante, MC Bin Laden e Giovanna, que conhece o humorista Toninho Tornado.

Os participantes, que causaram na época com seus outros amigos na casa por conta da fala do motorista de aplicativo, mostraram que sabem quem é o humorista e os termos que ele cria para fazer brincadeira.

MC Bin Laden então falou do episódio de um podcast com o comediante. "Tem um que é engraçadão, o do Toninho Tornado. Aulas", contou ele. "Engraçado para c******", respondeu Buda. "Nossa, ele é muito engraçado! Ô, Florisbelo! Creatino", falou o último Camarote.

O professor concordou: "Ele é muito f***". Eles seguiram citando expressões usadas por Tornado. "Linguiço", disse Lucas, ignorando que causou ao ser chamado de "calabreso" por Davi. "Ludmillo", falou Giovanna. "Testosterono", comentou Bin, enquanto todos riram. "Mano, ele era muito a mais", completou o funkeiro.

Na época em que houve o desendimento entre os brothers e Davi por conta to termo "calabreso", Toninho Tornado se pronunciou e saiu em defesa do baiano. "Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", declarou o humorista. Na legenda da publicação, ele ainda mencionou o perfil oficial do motorista de aplicativo: "Pronunciamento oficial. É nóis, Davi", escreveu, completando com emoji de risada.

Entenda a briga de MC Bin Laden e Davi:

A briga generalizada na casa mais vigiada do Brasil começou após o motorista de aplicativo - que ganhou uma bolsa de estudos no reality ao participar de uma dinâmica com Wanessa Camargo - chamar Lucas Henrique de "calabreso". MC Bin Laden entrou na conversa para defender o colega e a confusão então se iniciou.

"Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", relembrou Bin Laden uma fala do brother. "Eu falei", admitiu Davi, que chamou o funkeiro de "manipulador". "Você é manipulador", rebateu o camarote, que partiu para cima e quase agrediu o motorista.