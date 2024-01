BBB 24: Bin Laden diz que não vai excluir Davi: "Ninguém dá oportunidade"

MC Bin Laden falou sobre Davi e disse não ter coragem de excluir o brother dentro do BBB 24

Líder, MC Bin Laden conversava com alguns brothers sobre as suas possibilidades de indicação para o paredão, que acontece na noite deste domingo, 28, no Big Brother Brasil 24.

O cantor citou Davi e disse que não consegue excluir o motorista de aplicativo: "Eu sou uma pessoa aqui dentro que, se a pessoa não quiser falar comigo, ok. Agora excluir? Eu já não me sinto confortável de excluir a pessoa".

"Eu te falei o que eu acho lá dentro. Isso aí, você só tem que tomar cuidado lá fora. Aqui dentro, f*", opina Rodriguinho.

O funkeiro ainda comentou sobre o número de pessoas que votam em Davi e que ele ficaria 'sozinho' se todos o excluíssem. "Agora, você imagina: ele tem 8 votos...Se todo mundo pega para excluir o cara, o cara fica louco. Ninguém dá oportunidade de fala, ninguém dá oportunidade de consertar o erro. De se reposicionar", disse ele.

Pouco depois, sozinho na academia, Bin refletiu e voltou a falar sobre o assunto. "Pode ser quem for. Pode ser rival no jogo, mas todo mundo é ser humano. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Todo mundo falha, ninguém é perfeito. Agora ficar excluindo os outros dentro de uma casa. Já está todo mundo isolado...", opinou.

"Está todo mundo mirando a pessoa. A pessoa sabe, vai passar por outro Paredão. Isso daí a pessoa ocasionou isso, ok, agora excluir, desculpa, gente. 'Po, está conversando'", conclui ele.