BBB 24: Bin Laden critica atitude de Davi após conflito: 'Tem ideias de mimado'

Em conversa com os brothers do Gnomo, MC Bin Laden revelou incômodo com a postura de Davi após as compras da semana no BBB 24

No início da tarde desta sexta-feira, 22, os brothers realizaram as compras da comida da semana no BBB 24, da Globo. No entanto, uma atitude de Davi deixou alguns adversários irritados durante a divisão de estalecas para o mercado da Xepa.

Na ocasião, o motorista de aplicativo decidiu não cobrir a parte de Beatriz e Matteus, que estavam sem estalecas. O gaúcho, inclusive, ficou com o saldo zerado após arrematar o Poder Curinga no confessionário mais cedo.

Logo depois das compras, Pitel seguiu para o quarto Gnomo e relatou aos aliados de jogo o conflito envolvendo Davi e as estalecas. A sister, então, contou que o jovem havia revelado já ter coberto outros brothers na última divisão de mercado e, por isso, não doaria muitas 'moedas'.

"Que loucão. Pra que ele foi falar, jogar na cara", reagiu MC Bin Laden. "Ele faz isso direto. Igual a vez que eu estava no VIP, ele falou exatamente assim: 'Eu vou dar a mais porque eu quero comer bem'. Eu tava sem dinheiro porque eu comprei o Curinga. Depois veio querer jogar na minha cara que deu, te pedi p**** nenhuma. Botou porque quis. Tem essa mania", disparou Leidy Elin, recordando um episódio semelhante com Davi.

Na sequência, Bin Laden criticou a postura do adversário: "Por isso que eu falo, às vezes ele tem umas ideias de mimado, você tá ligado, né? E ele fala que ele não é, por causa da história de vida. Até entendo, mas mano...", disse o cantor. "Claro que é", falou Leidy.

Brothers comentam sobre a divisão de estalecas do mercado após Matteus arrematar o Poder Curinga 🃏



Davi:💬 "Agora vieram questionar só porque você que comprou o Curinga, entendeu?" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/Z3wb05N3kJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Davi explica incômodo com comportamento de Lucas Buda

Após Fernanda esclarecer a fofoca contada por Lucas Henrique para Isabelle, foi a vez de Davi conversar com o brother a respeito do assunto no BBB 24, da Globo. Na área externa da casa, o motorista de aplicativo explicou que se sente 'observado' pelo adversário, afirmando que ele tenta capturar 'situações no ar'.

"Você fica tentando catar alguma coisa no ar", disse Davi. "Eu não estou tentando, eu tenho déficit de atenção. Eu tenho diagnóstico de déficit de atenção. Cara, meu olhar voa e eu não estou nem me importando com o que vocês falam. Eu já falei para as meninas isso também", esclareceu Lucas Buda.

Na sequência, Davi reforçou ao adversário que se sente incomodado quando percebe que ele está os 'observando' enquanto conversam na casa. "Se você perceber que você está olhando pra gente... Às vezes a gente não está nem conversando de jogo. Isso incomoda, porque se a gente tivesse conversando de jogo, a gente entende que você está querendo catar alguma coisa no ar", argumentou o jovem.

Em outro momento da conversa, Lucas Henrique explicou sua versão do acontecido entre as sisters durante a Prova do Líder. Confira!