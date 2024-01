BBB 24: Bin Laden analisa jogo de Yasmin: 'Mais perdida que a Wanessa'

Em conversa com outros brothers sobre os paredões do BBB 24, MC Bin Laden revelou como enxerga Wanessa e Yasmin no jogo

Nesta quarta-feira, 31, após Lucas Henrique revelar quais brothers estão em sua mira para os próximos paredões do BBB 24, da Globo, MC Bin Laden chegou na academia e se juntou aos colegas de confinamento para bater um papo. Ao longo da conversa, o funkeiro relatou como enxerga o jogo de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Enquanto analisavam as berlindas anteriores, os brothers pontuaram quem já enfrentou a zona de risco. "A Yasmin, querendo ou não, já foi para um. Foi o primeiro, mas mesmo assim…", mencionou Michel, que também estava no mesmo ambiente. "Yasmin eu acho mais perdida que a Wanessa", relatou o cantor.

Michel, então, continuou: "Só que ela é mais social que a Wanessa. E isso conta ponto para ela, entendeu? A Wanessa também fala de jogo, só que ela não fala com todo mundo. Das duas aqui, se fosse para votar na casa, quem iria era a Wanessa, pelo social da Yasmin", analisou o professor de geografia. Raquele, por sua vez, levantou uma questão a respeito do posicionamento das sisters no jogo.

"Se Davi sair, o que acontece com as duas? Porque é o voto confortável delas", questionou ela. “Aí elas vão para uma segunda prioridade", disse Michel. "A Wanessa, meu amigo, se o Davi der duas frases no ouvido, ela muda de opiniao", pontuou MC Bin Laden. Por fim, os brothers reforçaram que a filha de Zezé Di Camargo está decidida a votar no motorista de aplicativo até ele ser eliminado.

Rodriguinho fala sobre a possibilidade de dividir quarto Davi

Na tarde desta quarta-feira, 31, Fernanda, Pitel e Rodriguinho conversaram sobre a disposição de quartos dentro da casa do BBB 24. O cantor fala sobre Isabelle ter ido dormir no Quarto Gnomo nesta madrugada e fala dela ter acordado cantando com o Toque de Despertar. Mais cedo, o brother também falou sobre isso na sala.

"Cantando na minha cabeça", começa Rodriguinho. "E duas músicas do Pará, para significar que as duas voltaram", fala Pitel "A música pode até ser de Marte, só não vem cantar de manhã e bater palma... Enquanto alguém está dormindo", continua o cantor.

"É, não é nosso estilo de quarto mesmo não. Não, é nosso estilo, amiga. A gente não faz isso", explica Fernanda. "Ela acordou batendo palma aqui dentro, foi?", pergunta Pitel. "Dançando, cantando junto e batendo palma", comentou Rodriguinho.

"Bin Laden tem que voltar para a cama dele. A gente não vai se relacionar com outras pessoas, está claro", afirmou Pitel aos risos. "Detalhe, relações com ela, o Davi vem junto na mochila, tá? Só para lembrar vocês... Já deitou do ladinho de vocês que eu bem vi", diz o cantor. Ele ainda segue: "Daqui a pouco vem novidade, 'ele é legal, deixa ele'. Ele entra e eu saio no mesmo minuto. Eu durmo no chão do banheiro", afirma o cantor de pagode. Confira!