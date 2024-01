BBB 24: Bin Laden analisa escolha do público após perder aliado: 'Eu saio'

Após Luigi ser eliminado da competição, o brother MC Bin Laden refletiu sobre a visão do público a respeito do jogo no BBB 24

A eliminação de Lucas Luigi mexeu bastante com os participantes do BBB 24, da Globo. Após o carioca deixar a casa mais vigiada do país com 7,29% dos votos, MC Bin Laden, um dos mais próximos do brother no jogo, analisou o resultado do paredão e refletiu sobre os próximos passos dentro do confinamento.

Em conversa com Lucas Henrique e Rodriguinho na área externa, o funkeiro percebeu que a maioria dos últimos eliminados eram próximos a ele e se mostrou bastante receoso em encarar a berlinda. "Vamos analisar o que o público está fazendo? Só está saindo gente que está perto de nós", observou o cantor.

Rodriguinho, então, concordou: "Só saiu gente que está perto de nós, mas não é o outro quarto". "Não, de mim, saiu os dois mais próximos. O público tirou Vini e Luigi, as pessoas que eu era mais próximo. É evidente uma parada que está escrito, então não tem como organizar pensamento", rebateu Bin Laden.

"Para você sair, você tem que ir para o paredão. Qual é a regra do jogo? Fugir do paredão", apontou Rodriguinho. "Eu acho que se eu for, eu saio", declarou o funkeiro. "Isso aí que você está falando é um tiro no pé. Como jogador, você sabe que nem pode pensar isso", aconselhou Lucas Henrique, por fim.

Ontem Bin Laden colocou Luigi como seu maior aliado, e hoje ele foi embora.



A cara do Bin Laden de quem sabe que a batata dele tá assando pic.twitter.com/qYu3NRLba3 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) January 31, 2024

"Pizane você tá eliminado"



"Nizam quem sai hoje é você"



"Quem sai é você Vinícius "



"Que bom que foi hoje Luigi, pq vc tá eliminado"



O Bin Laden assim há cada paredão #BBB24pic.twitter.com/hrRaps52Ps — alynne 🇾🇪 🦒 (@tuitanamoita) January 31, 2024

Luigi gera climão ao confrontar apresentadores do reality

Na madrugada desta sexta-feira, 12, Luigi revisitou alguns dos momentos marcantes de seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil durante o 'Bate-Papo BBB 24', comandado por Thaís Fersoza e Ed Gama. Mas o brother acabou gerando um climão com os apresentadores depois de assistir um vídeo do reality show após sua eliminação.

Enquanto comentava sobre sua rivalidade com Davi, o ex-participante enfatizou que o motorista de aplicativo cometeu um erro ao ir contra o grupo de celebridades da casa: "O que me irritou muito foi o leva e traz dele em relação aos Camarotes. Aquele papo me irritou muito", Luigi iniciou o relato sobre uma polêmica envolvendo o brother. Confira!