BBB 24: Bin Laden analisa conselho de Davi: 'Por que está me dando alerta?'

Confuso com o aviso que recebeu de Davi sobre o jogo do BBB 24, MC Bin Laden tentou entender o motivo do rival em querer alertá-lo

Durante a madrugada desta sexta-feira, 15, os brothers MC Bin Laden, Fernanda e Pitel aproveitaram para conversar sobre os últimos acontecimentos no BBB 24, da Globo. Ao analisarem possíveis opções de votos para o paredão da semana, o artista contou para as colegas de confinamento que, mais cedo, havia recebido um conselho de Davi.

O funkeiro, então, refletiu sobre o alerta positivo que ouviu do motorista de aplicativo, seu adversário no jogo. Os dois, inclusive, já tiveram conflitos e Davi chegou a falar para Bin Laden que não gostaria mais de manter proximidade com ele no confinamento.

"O Davi é muito bizarro né, mano? O cara me dá uma arma sem saber. Eu sem pedir opinião pra ele, ele foi e revelou que a Leydi fez movimento, e falou: 'Cuidado, hein, ela vai te pôr no Paredão'. O cara é meu rival, mano. Por que o cara está me dando alerta?", questionou o cantor.

"Porque o ranço dele pela Leidy está maior que por você, então ele quer virar as meninas contra a Leidy. Simples assim", opinou Pitel. Fernanda, por sua vez, avisou para o brother que Davi poderia querer o apoio de Bin Laden para se juntar contra Leidy Elin, com quem teve um grande embate nos últimos dias.

"O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se ele acha que você pode ter algum problema contra a Leidy é mais fácil ele tentar te favorecer de alguma forma pra vocês dois se juntarem contra ela", declarou a confeiteira. "Fala que não quer proximidade e está me dando alerta sobre o jogo, sem eu ter perguntado nada", finalizou Bin Laden, ainda bastante reflexivo com o conselho de Davi.

MC Bin Laden revela quem quer enfrentar no paredão

Nesta quinta-feira, 14, na varanda do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden conversou com alguns participantes do reality show sobre a formação do próximo paredão e revelou que gostaria de enfrentar Beatriz e Davi.

"Davi colocaria eu direto porque eu sou Camarote. Eu sou o último Camarote daqui", disse o funkeiro. Leidy Elin discordou do cantor, já que acredita que depois da briga que eles tiveram, caso ele seja o novo líder, ela seria a escolha do baiano.

Bin ressaltou que como todos os Camarotes foram eliminados, ele será o alvo. "E eles vão utilizar isso daí ainda, mesmo se eu ficar aqui", avaliou. Pitel lembrou que Beatriz indicou dois Camarotes que foram eliminados, Rodriguinho e Yasmin Brunet.

Mesmo sabendo que pode ser alvo dos rivais, o funkeiro deixou claro que não tem medo de ser indicado para a berlinda. Confira!