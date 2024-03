BBB 24: Bia coloca sister no VIP, mas acende alerta: 'Não quero'

Após colocar sister no VIP, Bia coloca seu jogo na mesa e revela que não falará mais de estratégias com a escolhida; entenda melhor a questão

Após vencer a prova de resistência e levar a liderança, Beatriz colocou as pulseiras do VIP em seus aliados, Davi, Matteus e Isabelle. Contudo, Alane não pode ser escolhida pela consequência que tirou na prova do líder de ficar na Xepa.

Diante da situação, a vendedora do Brás colocou a última pulseira em Leidy Elin, com quem rompeu nos últimos dias após a discussão da trancista com Davi e na companhia de Yasmin. A camelô então explicou para o motorista de aplicativo que mesmo tendo colocado a sister no VIP, não fará uma coisa ao seu lado e que está em alerta em relação a ela.

"Não é por nada. É porque ela [Leidy] falou: 'acabou a minha aliança'. Eu gosto dela, continuo gostando", comentou sobre continuar considerando a sister, mas separando a relação do jogo. "Ela falou isso com você?", perguntou Davi. "Comigo e com a Alane, na hora que estava discutindo com você, que ela estava com raiva", disse a líder.

"'Acabou a minha aliança'. Só que eu entendo, porque ela estava estressada na hora... Igual a Alane falou: eu jamais vou gritar com ela assim porque eu gosto dela", disse Bia. O brother então aconselhou a camelô: "Eu, tô falando de mim, quando chegar a um ponto desse, ainda mais que a última liderança foi do Lucas... Ela tava no VIP do Lucas, teve o Sincerão e tudo mais. Depois que passou, poderia sentar vocês para conversar".

"Eu já fiz minha parte, pedi desculpa. Gosto dela", comenou a vendedora do Brás. "Até colocou ela no VIP", afirmou Davi. "Mas não quero falar de jogo. Quando eu for ver imagem, ela não vai saber o que eu vi. Até porque, senão, ela vai contar quem eu vou indicar", analisou.

A dupla então continuou a conversa e o baiano elogiou a postura de Beatriz ao separar o jogo e chamar Leidy Elin mesmo assim para curtir o VIP do BBB 24. Além de ter colocado as pulseiras do VIP nesta sexta-feira, 08, a líder da semana ainda colocou no braço os alvos de quem está na sua mira no próximo paredão.

Lucas Henrique arremata Poder Curinga

O Poder Curinga desta semana foi arrematado por Lucas Henrique neste sábado, 09. Mesmo emparedado, o brother conseguiu dar o maior lance da casa do BBB 24 e terá alguns poderes especiais no próximo paredão.

Dessa vez, o participante que deu o maior número de estalecas levou o Poder Absurdo para a berlinda. O professor de capoeira, que está emparedado após tirar a consequência de ser o primeiro a deixar a prova do líder de resistência, terá o direito de imunizar uma pessoa, mas com uma condição. Veja mais aqui.