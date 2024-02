BBB 24: Bia aconselha Davi após atitudes do brother com Pitel na festa

Bia conversou com Davi sobre sua aproximação de Pitel durante a festa da líder Raquele no BBB 24

Beatriz conversou com Davi na noite desta quinta-feira, 22, e aconselhou o brother sobre algumas atitudes durante as festas do Big Brother Brasil 24.

Na área externa da casa, a vendedora comentou sobre a interação do motorista de aplicativo com Pitel na festa da líder Raquele, que aconteceu na noite da última quarta-feira, 21.

"É normal às vezes falar alguma coisa no calor da emoção. Eu não estava na hora, foi o que Matteus e Alane comentaram, que você tinha comentado: 'Vou me aproximar para poder'. A gente ficou preocupado um pouco que você ficou muito beijando os cabelos dela, muito assim 'vamos cantar' e entrando no que Matteus está falando, de momentos naturais", disse ela.

"De você ver a pessoa ali e falar: 'Fulano, vem cá'. Foi o que fiz com Michel e Raquele. Falei: 'Vocês não são agora minha opção de voto. Eu sei que uma hora a gente vai se votar'. Porque eu gosto deles'", continuou Bia.

Após ouvir a sister, Davi rebateu: "Esse negócio do cabelo não tem nada a ver". "Você estava em uma festa ontem, às vezes se empolgou", sugere a paulista. "Não, não é só com ela. Com todo mundo eu mexo no cabelo, eu brinco, aliso, dou carinho. Isso não tem nada a ver", explicou o baiano.

Beatriz então explica que eles ficaram tomando cuidado com o brother porque gostam dele. "A gente também quer ver seu bem, por isso a gente escondeu as cervejas ontem [...] Como amigos, vamos ajudar[...] Por a gente se gostar, sempre vamos dar conselho um para o outro e tentar se ajudar", disse.

"Todo mundo aqui, mulher, homem, o que for, vou brincar com todo mundo. Vou brincar, vou alisar, vou dar carinho, vou abraçar, vou dançar, vou curtir. Eu estou em uma festa para curtir, vou curtir mesmo", afirmou Davi.