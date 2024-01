BBB 24: Belo detalha experiência após entrar 'voando' na festa: 'Medo de altura'

O cantor Belo realizou o primeiro show do BBB 24 e surpreendeu com entrada triunfal em espécie de 'guindaste'

O cantor Belorealizou o primeiro show no BBB 24, da Globo, e surpreendeu os brothers e o público ao entrar na casa mais vigiada do país 'voando'. Em uma espécie de 'guindaste', o artista realizou uma entrada triunfal na festa, iniciada na noite de quarta-feira, 10.

Em entrevista ao Gshow, o marido de Gracyanne Barbosa contou detalhes da experiência inusitada. "Só o Boninho pra fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de altura, gente!", confessou o pagodeiro.

A ideia do diretor de TV, porém, deu muito certo e Belo revelou que já está pronto para outra aventura. "Acabou também, agora não tenho mais medo não. A próxima eu vou querer 150 metros. Sensacional, magnífico!", declarou ele.

> o belo saindo do teto

> a festa parecendo ter 60 pessoas

> ninguém tá sentado



que saudades de uma festinha raiz #bbb24pic.twitter.com/OmZGPF4Vim — cris dias (@crisayonara) January 11, 2024

Entrada inusitada de Belo no BBB 24 agita web: 'Gracyanne está segurando'

O cantor Belo foi o responsável por abrir a primeira festa do BBB 24, da Globo. Na noite desta quarta-feira, 9, o artista surpreendeu os brothers e os telespectadores do reality show ao entrar na casa mais vigiada do país de forma inusitada.

O marido de Gracyanne Barbosa 'desceu do céu' na altura da piscina com direito a sinalizadores e muita animação dos participantes. Após finalmente chegar ao chão, Belo seguiu até a pista de dança e seguiu o show ao lado dos confinados.

A entrada inesperada do pagodeiro na festa rapidamente viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados da web. "Certeza que quem tá segurando a corda que o Belo tá pendurado é a Gracyanne", brincou um internauta, se referindo a força da famosa.