BBB 24: Beatriz surpreende ao revelar que vendia CD ‘pirata’ de Wanessa Camargo

Confinadas no BBB 24, Beatriz surpreende ao confessar para Wanessa Camargo que já vendeu CDs e DVDs falsificados da cantora

Na madrugada deste sábado, 20, a sister Beatriz Reis divertiu o público do Big Brother Brasil 24 durante uma conversa com a cantora Wanessa Camargo. A vendedora, que já trabalhou como camelô nas ruas de São Paulo, surpreendeu ao confessar que já comercializou CDs e DVDs falsificados da cantora, que ficou sem jeito.

Bia fez a revelação enquanto conversava com a artista sobre seus dois grandes sonhos no reality show da Globo: ganhar um carro para presentear sua mãe e conquistar a liderança para ter uma festa temática no programa. A jovem, que trabalha divulgando comércios de vestuário, escolheu o tema ‘bairro do Brás’, onde trabalhava.

“Eles falaram que vão montar barracas com comidas, pastel, de caldo de cana, de morango, de banana, de tudo que já vendi. E vai ter a brincadeira que a gente corre do rapa”, Beatriz revelou detalhes da festa e Wanessa ficou confusa. “Do rapa? O que é rapa?”, a cantora perguntou sem graça e a vendedora caiu na risada: “Os fiscais”, ela explicou.

Na sequência, Bia contou que Wanessa e Rodriguinho seriam seus convidados de honra, pois já comercializou álbuns falsificados dos artistas: “Eu até falei, vou pegar o Rodriguinho no colo e você e vou correr com vocês, porque eu vendia vocês na minha barraca”, a vendedora revelou e deixou a cantora sem palavras.

O momento repercutiu nas redes sociais e as revelações inusitadas de Bia divertiram os internautas: "A serenidade da Beatriz admitindo que vendia pirataria da cantora pra própria cantora", brincou uma admiradora. "A Beatriz é muito engraçada, não dá, merece ganhar”, disse mais um. “Preciosa demais”, exaltou uma terceira.

A pobi da Bia falando pra Wanessa que vendia pirataria dela, na cara dela. 🤣 #BBB24pic.twitter.com/BZHL849Hmx — andy do brás (@andjetivos) January 20, 2024

Vale lembrar que apesar de ser formada em Teatro, Bia não trabalha como atriz e sim como vendedora. Caçula de cinco irmãos, ela cresceu ajudando seus pais, que são camelôs. Antes de entrar no reality show, Beatriz também trabalhava como influenciadora e divulgava comércios de vestuário no bairro do Brás, em São Paulo.

Com seu trabalho, ela contou que consegue ajudar a pagar uma ou duas contas atrasadas em casa, mas que quer ir mais longe: “Quero pagar um tratamento para meu pai, que tem problema com álcool, pagar dentista para minha mãe, que tá sem dentes. Quero honrar meus pais, que acreditaram no meu sonho”, Bia contou em sua apresentação ao reality.

