BBB 24: Beatriz solta pum barulhento e arranca risadas. Assista ao vídeo

Beatriz faz todo cair na risada ao soltar um pum barulhento na frente dos amigos: ‘O Brasil está vendo isso’

A sister Beatriz protagonizou um momento inusitado na casa do BBB 24, da Globo, neste domingo, 21. Enquanto acompanhada o amigo Marcus no Castigo do Monstro, ela soltou um pum barulhento e arrancou risada de todo mundo.

Bia conversava normalmente quando o barulho do pum roubou a cena e todo mundo caiu na risada. “Bia! Alguém me tira daqui? Tu acordou o Rodriguinho, amiga!”, disse Marcus.

Entre risos, Beatriz ficou surpresa ao ver que o pessoal que estava mais longe também ouviu o barulho. "Chegou aí? O Brasil está vendo isso! Brasil, todo mundo peida!”, afirmou.

Beatriz fala o tema de sua festa no BBB

Na madrugada deste sábado, 20, a sister Beatriz Reis divertiu o público do Big Brother Brasil 24 durante uma conversa com a cantora Wanessa Camargo. A vendedora, que já trabalhou como camelô nas ruas de São Paulo, surpreendeu ao confessar que já comercializou CDs e DVDs falsificados da cantora, que ficou sem jeito.

Bia fez a revelação enquanto conversava com a artista sobre seus dois grandes sonhos no reality show da Globo: ganhar um carro para presentear sua mãe e conquistar a liderança para ter uma festa temática no programa. A jovem, que trabalha divulgando comércios de vestuário, escolheu o tema ‘bairro do Brás’, onde trabalhava.

“Eles falaram que vão montar barracas com comidas, pastel, de caldo de cana, de morango, de banana, de tudo que já vendi. E vai ter a brincadeira que a gente corre do rapa”, Beatriz revelou detalhes da festa e Wanessa ficou confusa. “Do rapa? O que é rapa?”, a cantora perguntou sem graça e a vendedora caiu na risada: “Os fiscais”, ela explicou.

Na sequência, Bia contou que Wanessa e Rodriguinho seriam seus convidados de honra, pois já comercializou álbuns falsificados dos artistas: “Eu até falei, vou pegar o Rodriguinho no colo e você e vou correr com vocês, porque eu vendia vocês na minha barraca”, a vendedora revelou e deixou a cantora sem palavras.