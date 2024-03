BBB 24: Beatriz se surpreende ao descobrir resultado da Enquete do Líder

Bia viu o que o público achou de sua liderança e se surpreendeu

Hoje chega ao fim o reinado de Beatriz e para finalizar a semana, a vendedora recebeu o resultado da Enquete do Líder.

Durante o início da noite desta quinta-feira, 29, a sister viu na Central do Líder o que o público achou de sua liderança. Após votação no Gshow, os internautas elegeram 'ninja' como o emoji que representasse a liderança de Bia.

Enquanto aguardava o resultado aparecer no telão, a vendedora começou a rezar com medo do emoji escolhido pelo público. "Ai, Brasil! Ai meu Deus. To com medo ein", disparava.

Após ver 'ninja' na Central, Beatriz comemorou: "Ninja! Po, Brasil, obrigada! Ai obrigada, Brasil! Eu estava com medo de vocês estarem me odiando aí fora".