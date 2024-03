BBB 24: Beatriz revela quebra de protocolo de psicóloga

Beatriz revela quebra de protocolo por psicóloga do BBB 24 após ser chamada para consulta no confessionário; confira!

Na última sexta-feira, 29, Beatriz surpreendeu o público do BBB 24 ao revelar quebra de protocolo no reality show. Em conversa com Alane e Isabelle na área externa, a vendedora contou que recebeu atendimento psicológico no confessionário mesmo sem solicitar.

Logo após sair do atendimento, Bia foi questionada por suas aliadas sobre a chamada ao confessionário. "O que você fez lá?", perguntou Alane. "Não, a privada soltou. Quem foi a culpada?", respondeu a vendedora, que usa o vaso sanitário de cócoras.

Em seguida, ela revelou que a psicóloga chegou a lhe abraçar durante a consulta. Segundo Beatriz, ela se sentiu muito ansiosa com o chamado. "Eu estava indo bem, aí do nada, acho que foi ansiedade. Começou a me dar muita ansiedade", confessou a vendedora do Brás.

Como consolo, a terapeuta chegou a fazer contato físico com a participante. "Ai, só de dar um abraço nela já... Ver um ser humano diferente. Ai, gente... tô na m*rda", contou Beatriz, que logo em seguida teve sua câmera cortada pela produção.

#bbb24

A psicóloga tá ON

Bia quebrou a privada.

Ela realmente tem problemas para usar a privada.pic.twitter.com/q447JfVgsA — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) March 29, 2024

Pitel reclama de atitude de Tadeu Schmidt

A líder Pitel não gostou da forma que Tadeu Schmidt conduziu a formação do paredão no BBB 24 na última sexta-feira, 29. Segundo a sister, o apresentador não teria deixado que ela justificasse seu voto em Beatriz.

Em conversa com sua aliada Fernanda, que causou ao falar sobre Davi não se encaixar em seu grupo ser um "menino pobre", a assistente social desabafou e reclamou do comandante da atração. “E Tadeu nem deixou você falar, né? Mó esculacho!”, cutucou a confeiteira.

Pitel então respondeu: “Ele nem perguntou se eu tinha uma justificativa para acrescentar. Fui invisibilizada.” Fernanda concordou: “Você foi!”. A líder comentou: “Eu tinha fala, eu queria justificar, eu tava ensaiando e ele viu.”

Lucas Henrique então sugeriu: “Se você pedisse, ele ia deixar”. Pitel respondeu: “Eu não ia pedir, né. Não vou cortar”. Fernanda analisou: “Agora corta pra situação se fosse o contrário. Você acha que não iriam falar?”. Pitel continuou desabafando: “Se eu soubesse que não ia justificar, teria justificado ontem. Mas a pessoa não quer estragar antes do momento, né?”.