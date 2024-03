BBB 24: Beatriz revela possíveis alvos para o Na Mira do Líder

Em conversa com Alane, Davi e Matteus, Bia disse para quem quer dar as pulseiras de alvo e como será a justificativa

Após ser a última a deixar a Prova do Líder de Resistência, Beatriz já está pensando em quem serão seus alvos. Depois de ser consagrada líder da semana no programa ao vivo desta sexta-feira, 08, a vendedora deverá colocar alguns participantes Na Mira do Líder.

Em conversa com Alane,Davi e Matteus, a sister perguntou quantas pulseiras eles acham que precisará indicar, além revelar quatro opções de alvos, sem saber que nessa semana, ela deverá indicar cinco nomes.

"Eu pensei na Yasmin, Fernanda, Pitel e Giovanna", contou. "Eu sabia!", reagiu Alane. Bia pediu a opinião da bailarina que acredita estar conforme o jogo da aliada. "Teu jogo, amiga, eu acho que sim! Acho que faz sentido", analisou a paraibana.

Em seguida, a vendedora ensaiou o que falará ao entregar cada uma das pulseiras de alvo: "A Fernanda eu vou usar o argumento que já me pôs no Paredão. A Pitel, eu vou falar: 'Toma, amor, a pulseirinha da quinta série para você guardar de recordação'. Porque falou que eu era quinta série".

A sister continuou: "Da Yasmin, eu quero ver bem o argumento", falou relembrado a discussão que tiveram após o Sincerão. "Tem que ver quem faz mais sentido para ti, porque é aquele negócio, alvo é o que a gente mais tem", aconselhou Alane. "Eu quero movimentar o jogo", afirmou Bia.