BBB 24: Beatriz Reis atinge 1 milhão de seguidores nas redes sociais

Beatriz Reis atinge 1 milhão de seguidores nas redes sociais e se torna a primeira participante Pipoca do BBB 24 a alcançar o número

Beatriz Reis atingiu a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais! Nesta segunda-feira, 15, a participante do BBB 24 mostrou que conquistou o coração do público e se tornou a primeira Pipoca da edição a conquista a marca.

Emparedada após indicação do Líder, Lucas Henrique, Beatriz puxou um multirão para permanecer na casa mais vigiada do Brasil ao agradecer por seus seguidores. No perfil oficial do Instagram da vendedora, sua equipe animou a torcida para a votação.

"É o Brasil do Brás. Estreamos no paredão, e de quebradinha também, o primeiro milhão de participante pipoca da edição‼️ VOCÊS FAZENDO TUDOHHH. Alguma moranguete ON afim de ir em busca do segundo?", escreveram na legenda da publicação, que contou com uma foto de Beatriz com uma grande espiga de milho ao fundo.

Nos comentários, seus fãs celebraram a conquista e ainda animaram para a sua permanência na casa. "1 milhão BORA BRASIL", escreveu um. "Vai voltar ainda mais forte desse paredão! Nossa menina", declarou outro. "Minha tendinite está atacada de tanto votar", brincou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Saiba como foi o Paredão da semana

Na noite do último domingo, 14, os participantes foram surpreendidos com uma nova formação de paredão após Lucas Henrique vencer a terceira prova do Líder da edição. Após o encerramento da votação, Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Ao vivo, Beatriz foi indicada direto à zona de risco por Lucas Henrique. Tadeu Schmidt, então, pediu para o líder realizar um sorteio e explicou que seis brothers não votariam em um primeiro momento. Assim, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Lucas Luigi, Raquele e Matteus seguiram sem votar.

Na sequência, o apresentador chamou os brothers ao confessionário para o voto fechado. Lucas Pizane e Alane foram os participantes mais votados da casa e, com isso, o líder precisou desempatar, colocando o colega na berlinda

Por fim, os seis participantes vetados no sorteio precisaram escolher em consenso o terceiro emparedado da noite e indicaram Davi, que completou o paredão triplo.

Clique aqui e confira todos os detalhes da votação!