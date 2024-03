BBB 24: Beatriz reage ao ver o que o público achou de sua segunda liderança

Enquete do Líder

Nas duas vezes em que foi Líder, Beatriz recebeu o mesmo emoji na Enquete do Líder

Beatriz recebeu o resultado da Enquete do Líder na noite desta quinta-feira, 14, no Big Brother Brasil 24. Hoje chega ao fim o reinado da sister e para finalizar a semana, ela viu na Central do Líder o que o público achou de sua liderança.

A vendedora estava nervosa com medo do resultado, mas vibrou ao ver que, após votação no Gshow, os internautas elegeram 'Ninja' como o emoji que representasse a sua liderança.

"Obrigada, Brasil!", vibrou batendo palma. "Eu estou muito feliz com o feedback de vocês. A gente aqui não sabe de nada que está acontecendo aí fora. Só de ter um emoji assim de vocês já...", completou.

Essa foi a segunda liderança de Bia e a segunda vez que ela recebeu o emoji de 'Ninja'. Tanto Rodriguinho quanto Yasminforam eliminados ao serem indicados direto ao paredão por Beatriz.