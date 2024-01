BBB 24: Beatriz questiona Rodriguinho após brother reclamar de calcinha 'jogada'

Clima tenso entre os brothers! Beatriz não gostou do comentário feito por Rodriguinho sobre peça íntima no quarto do BBB 24

Depois da 'fofoca do espelho' entre Vanessa Lopes e Nizam no BBB 24, da Globo, foi a vez de Beatriz e Rodriguinho se desentenderem. Isso porque o cantor não poupou críticas à colega de confinamento ao se deparar com uma de suas peças íntimas 'jogadas' no quarto.

Incomodada com o comentário do pagodeiro, a sister foi até ele esclarecer a situação. "Rodrigo, eu realmente errei de ter deixado a calcinha lá. Só que você falou 'estava tudo estropiado', de estar arreganhado. Não, estava dobradinha no canto", afirmou Beatriz.

O artista, então, rebateu: "Eu nem vi a calcinha. Quem falou foi o Luigi, que falou: 'Tem uma calcinha ali, não sei o quê'. Eu nem tinha visto", disse ele. "Mas foi você que veio falar", retrucou Beatriz.

"Mas não é legal deixar a calcinha...", avisou Rodriguinho, que rapidamente teve sua fala interrompida pela vendedora. "Não é legal, mas você chegou assim 'tá tudo estropiado'", relatou ela.

"Para mim, uma calcinha jogada no meio de um monte de coisa é estrupiado. Onde a gente vai chegar com isso? Era só tirar...", insistiu o brother. "Tudo bem, só estou falando. São formas de falar", explicou Beatriz. "Tá estropiado. Pronto", reclamou o líder, que completou após a saída da sister: "É cada uma... Tô sem paciência. Quer inventar coisa? Sai fora!".

Beatriz procurou Rodriguinho para falar sobre a calcinha que ela acabou esquecendo no banheiro e ele havia citado que estava lá todo “estropiada” e “arreganhada”. Bia sinalizou ele que a calcinha não estava arreganhada e sim dobrada, e que existem formas de falar.



Ressaltando… pic.twitter.com/vD1U1hD2Hl — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) January 15, 2024

Vanessa Lopes alerta brothers sobre 'bagunça'

Logo após a reclamação de Rodriguinho em relação à peça íntima de Beatriz no quarto do BBB 24, Vanessa Lopes alertou os brothers a respeito da bagunça nos cômodos da casa. "Alguém vai ter que ser grosso em algum momento com as pessoas folgadas. Eu também estou sendo folgada em alguns momentos. Outras pessoas estão sendo em outros", explicou.

"É isso, uma hora alguém vai se estressar muito... Eu me estressei, mas eu estressei geral", completou a influenciadora, por fim.