BBB 24: Beatriz opina sobre falas de Fernanda no Sincerão: "Muito pesado"

Após embate acalorado no 'Sincerão' da última segunda-feira, 5, Beatriz Reis reprova fala de Fernanda. "Foi muito baixo"

O 'Sincerão' realizado na última segunda-feira, 5, segue dando o que falar. Depois de protagonizar um embate com Fernanda Bande, Beatriz Reis lamentou a postura da sister em uma conversa com Deniziane Ferreira. A vendedora do Brás deu sua visão sobre a dinâmica e revelou que se incomodou com o fato de que Fernanda apontou que ela não ganha provas. "Muito pesado", acusou.

Na área externa da casa, Bia reprovou as falas de Fernanda. "E quando a outra falou que eu não ganho nada, eu realmente não ganho nada aqui. Quase ganho e bato na trave. Foi muito baixo, muito pesado", alegou a paulista.

"E [ela] falou que você é um nada. Se brincar, ela pegou nas câmeras que você falava isso", apontou Deniziane. "Mas essas coisas mais pesadas não foram do Rodriguinho, foi dela. O Rodriguinho tenta amenizar e ela tenta amenizar com priorização", comentou Beatriz, que afirmou que o pagodeiro passou um roteiro para a confeiteira sobre como se posicionar.

A vendedora ainda afirmou que a conversa de Rodriguinho e Fernanda será motivo de voto para ela. "Se eu pegar o líder, além de eu pautar o que eu já pauto dela --e se ela fizer mais alguma coisa para mim, eu vou falar--, eu vou dizer: 'você não é nem mulher para se posicionar. O Rodriguinho te passou o roteiro, e além disso, você falou merda em cima do roteiro'".

"Eu falaria: 'o Rodriguinho passou o roteiro para você falar e, na minha cabeça, seria muito coerente e você conseguiria até se sair bem, mas a sua essência não conseguiu deixar você manter esse roteiro. Porque aí é o que você queria falar de fato, não o que ele te passou'", complementou Anny.

"É o que tem no seu coração, e você botou para fora", concordou Beatriz. As sisters ainda conversaram sobre como Rodriguinho se tornou uma opção de voto. "Eu não tenho esse gostar por ele e é uma pessoa que eu colocaria no paredão tranquilamente, porque induziu a outra a falar de mim e a dar uma opinião. Não é minha prioridade, mas eu colocaria sem dó nem piedade", declarou Bia.

Beatriz afirma durante a madrugada que se ganhar a liderança, indica a Fernanda com o discurso de que ela não é mulher para se posicionar porque o Rodriguinho passou o roteiro. Falou a pessoa que escuta a Deniziane dizer como ela deve responder a Fernanda no ao vivo, alguém… pic.twitter.com/9GXboj9mpx — Fernanda Bande 🐆 (@nandabande) February 6, 2024

Fernanda rebate Beatriz no 'Sincerão':

Durante a dinâmica do 'Sincerão', na última segunda-feira, 5, Fernanda e Beatriz protagonizaram um embate acalorado. Posteriormente, Beatriz afirmou que não gostou das palavras usadas pela atual líder.

"Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma troca com você também. Eu botaria até um desprezo pra você, porque eu realmente não me interesso em nada em você", começou a confeiteira. "Eu me agarro no meu objetivo, e você chega a ser invisível perto dele. Meus filhos valem muito mais do que o seu brilho, a sua alegria. Continue sendo alegre, porque eu vim aqui para lutar por eles", acrescentou.

"Não me preocupo com você, nem com ninguém aqui. Eu me preocupo em ganhar prova, e foi assim que eu cheguei com esse colar. E você pode ganhar da próxima vez, só que você precisa começar a ganhar para me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada", finalizou a sister.