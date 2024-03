BBB 24: Beatriz e Alane planejam vingança contra sister: ‘Acabou coração bom’

Após serem emparedadas, Beatriz e Alane anunciam que chegaram no limite da tolerância e entregam planos de vingança contra rivais no BBB 24

A formação do paredão continua mexendo com o ânimo dos confinados no Big Brother Brasil 24. Na manhã desta segunda-feira, 18, as emparedadas Alane e Beatriz deixaram claro que chegaram ao limite da bondade e agora planejam uma vingança contra uma de suas rivais na casa. Além de detonarem Giovanna e Raquele, elas têm um novo alvo no reality: Leidy Elin.

Para quem não acompanhou o programa do último domingo, 17, Alane foi a sister mais votada pela casa e, por isso, está emparedada. Já Beatriz acabou parando na berlinda mesmo depois de receber a imunidade do Anjo, Matteus. Tudo porque Raquele arrematou o Poder Curinga da semana e vetou a escolha do estudante de engenharia.

Na sequência, a líder Giovanna indicou a vendedora diretamente para o paredão. Por isso, as sisters estão revoltadas com as rivais do Quarto Gnomo e fizeram questão de detoná-las logo pela manhã: "A gente não é da mesma laia. Para mim, acabou esse negócio de coração bom, Alane", Beatriz avisou que está pronta para agir sem piedade e dar o troco.

Alane: "Fico vendo o melhor de todo mundo. Ai, mas fulano é bom, tem coração... Não sei porque."



Beatriz: "Porque a gente é besta, besta não, a gente tem coração bom. A gente não é da mesma laia. Mas para mim acabou, Alane. Esse negócio de coração bom." pic.twitter.com/m3RAcipoUv — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 18, 2024

“Fica descolorindo o mesmo pelo da pele. É uma planta enraizada. Duas plantas [Giovanna e Raquele]. São plantas que o Gnomo fica regando", Beatriz continuou a massacrar as atitudes das colegas de confinamento, que pertencem ao grupo rival. Diante das declarações, Alane pediu cautela: “Tem que ter cuidado para não ser soberba", aconselhou.

Mas a vendedora não estava a fim de pegar leve e continuou alfinetando: "Povo falso do cac*te. Fico impressionada no como eles vão em cima de você e do Davi", disparou novamente. Por fim, Alane acabou entregando que tem um plano de vingança. A bailarina pretende ganhar a liderança para indicar outra rival do grupo direto para berlinda: Leidy Elin.

Durante a conversa, Alane ainda apontou que a sister bateu o recorde e segue sem receber nenhum voto ao longo dos mais de dois meses de confinamento no reality show da Globo. Mas o reinado da trancista deve acabar logo, se depender da bailarina "Estou indo para o quinto Paredão, e ela sem ser votada? As máscaras vão cair", ela prometeu.

Alane falando que quando for líder, vai indicar Leidy. pic.twitter.com/gv1qWOx3ky — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 18, 2024

Beatriz promete causar no Sincerão:

Vale mencionar que durante a madrugada, Beatriz também aproveitou para detonar as atitudes de Raquele. A vendedora compartilhou que chegou ao seu limite depois de ter sua imunidade vetada pela doceira, que também está na berlinda ao lado de Bia e Alane. Agora, sua promessa é de causar um barraco no Sincerão.

Inclusive, a vendedora deu um spoiler do que pretende falar no ao vivo para alfinetar Raquele, que foi responsável por vetar sua imunidade com o Poder Curinga. Dessa forma, a vendedora apontou o carma e afirmou que a doceira não sairá da confusão ilesa: "Tirou minha imunidade, mas acabou no Paredão, para largar mão de ser idiota", disparou.