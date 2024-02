BBB 24: Beatriz descumpre regra e leva bronca da produção

Eita! Beatriz teve uma atitude proibida na casa do BBB 24 e a produção logo ativou o sinal de atenção para dar uma bronca na sister. Entenda o que aconteceu

Na madrugada desta quinta-feira, 22, a sister Beatriz levou uma bronca da produção do reality show. Ela descumpriu uma regra do manual de convivência do reality show e a equipe do programa não deixou a atitude dela passar em branco.

Tudo aconteceu antes da festa da líder Raquele. Antes da celebração começar, os participantes foram tomar banho e a produção enviou salgadinhos para eles comerem em um ‘esquenta’ para a festa. Alane estava no banheiro quando Beatriz pegou dois salgadinhos e levou para a amiga comer. Porém, os participantes não podem comer fora da cozinha.

Com isso, a produção deu um sinal de atenção para Beatriz. “Eu levei dois salgadinhos para ela no banho e a gente levou atenção. Não pode comer no banho”, disse ela, que justificou sua atitude. “A gente está todo mundo cheio de fome. Para ela não ficar sem…”, comentou.

Beatriz surpreende Davi

Há poucos dias, em conversa na área externa da casa, Beatriz surpreendeu Davi ao revelar que nunca namorou ninguém e que ainda é virgem. A vendedora do Braz queestava sentada ao lado das sisters, Deniziane e Alane, quando o motorista de aplicativo perguntou na lata: ''Tu é virgem?''.

Rapidamente a moça confirmou: ''Sou, juro por Deus!'. 'Depois da resposta, o baiano perguntou novamente e caiu na gargalhada sem acreditar na revelação da companheira de jogo. Ela ainda ressaltou: ''Sério, nunca namorei''. Após o brother rir bem alto surpreso com a resposta, ela ainda complementou:

“Eu falei até no meu VT aqui do programa, que passa na televisão, não sei se passou na televisão, né?”, perguntou. Davi interrompeu e perguntou a idade dela. Ao dizer que tem 23 anos, ela continuou: ''Eles perguntam aqui do Big brother: 'conta um segredo' aí eu falei: Ah sou virgem''.