BBB 24: Beatriz confronta o líder Lucas Henrique: ‘Sou o quê?’

Após ser indicada direto para o paredão do BBB 24, Beatriz rebate declaração do líder Lucas Henrique e os dois discutem

O clima ficou tenso entre Beatriz e Lucas Henrique após ele indicá-la direto para o paredão do BBB 24, da Globo, com o poder do líder da rodada. Depois da formação da berlinda, ele desejou boa sorte para ela, mas a jovem não aceitou e rebateu.

“Se eu sou um alvo para você, você poderia ter demonstrado. Você não demonstrou. Não criasse proximidade”, afirmou ela. E ele respondeu que ela não era um alvo. Com isso, ela rebateu: “Você me colocou no paredão direto. Se eu não sou seu alvo, eu sou o quê?”.

Então, ele justificou sua decisão. “A gente troca muita pouca ideia. A gente quase não conversa. Afinidade mesmo”, afirmou ele. E ela respondeu: “É o seu direito, você ganhou a prova, é mérito seu. Sua escolha. Mas, de verdade, quando põe no paredão não é porque admira história ou porque acha que não vai sair”.

Em outro momento, Lucas e Beatriz voltaram a falar da indicação ao paredão. Ele disse que ela não conversa nem 20 minutos com ele, e ela pergunta se ele usa isso como base para sua indicação. E ele confirma. “Parabéns, porque, pra falar a verdade, se eu pego a liderança, você é uma pessoa que eu não ia indicar, e não ia votar em você”, disse ela.

Beatriz ainda desabafou: "É bom que eu abro o olho. Que nem todo mundo gosta de mim, que, às vezes, vem falar comigo e ri comigo para tentar puxar informação. Porque, às vezes, eu fico: 'meu Deus, eu não consigo ler as pessoas', e eu saio com a minha boca grande e tem gente esperta - inclusive é isso o que eu vejo em você - se aproveitando. Mas, tudo bem. O Líder é seu, só que agora você é meu alvo. Fique sabendo que se eu voltar do Paredão, você é meu grande alvo. E eu não vou esconder de você, não. Eu falo na sua cara porque eu sou mulher".

Vanessa Lopes alerta brothers sobre 'bagunça'

Logo após a reclamação de Rodriguinho em relação à peça íntima de Beatriz no quarto do BBB 24, Vanessa Lopes alertou os brothers a respeito da bagunça nos cômodos da casa. "Alguém vai ter que ser grosso em algum momento com as pessoas folgadas. Eu também estou sendo folgada em alguns momentos. Outras pessoas estão sendo em outros", explicou.

"É isso, uma hora alguém vai se estressar muito... Eu me estressei, mas eu estressei geral", completou a influenciadora, por fim.