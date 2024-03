BBB 24: Beatriz chama sister de 'planta' no jogo: 'Não tem atitude'

Líder da semana, Beatriz criticou o comportamento de outra sister no jogo do BBB 24 após atitude inesperada na Prova do Anjo

Líder da semana no BBB 24, da Globo, a sister Beatriz aproveitou o descanso para comentar o desempenho dos brothers na Prova do Anjo, realizada na tarde deste sábado, 9. Após a vitória de Lucas Henrique, a vendedora seguiu para o quarto da liderança junto com Matteus e criticou a "falta de atitude" de outra colega.

Ao longo do bate-papo sobre a dinâmica do dia, Beatriz recordou um episódio envolvendo Yasmin Brunet e Raquele. Na ocasião, a modelo pegou uma plaquinha da prova e entregou para a trancista. Por causa disso, ela não seguiu na competição pela imunidade.

"Aconteceu um negócio, Yasmin tá p***. Só que Yasmin, é o que eu falo, é muito planta, não se toca das coisas. Ela falou que, na piscina de bolinha, Giovanna pegou uma plaquinha pra ela. Ela tava sem nenhuma. Disse que a Fernanda foi lá, pegou, meteu a mão e pegou da Giovanna", relatou Bia.

E continuou: "E aí a Yasmin pegou uma plaquinha, ela tinha chance de participar. Ela falou assim: 'Fizeram eu dar pra Raquele'. Quando eu falo que ela não tem atitude… Quem é obrigado a dar para a Raquele?", questionou a sister.

Em seguida, Beatriz criticou o fato de Yasmin Brunet não se posicionar diante de algumas situações no jogo. "É planta. Como que os outros deixam fazer as coisas?", indagou ela, mencionando a liderança que disputou com Davi por mais de 15 horas.

Apesar de serem bem próximos no jogo, Bia explicou que não cedeu a vitória da dinâmica para o motorista de aplicativo. Ela ainda contou que jamais desistiria de ganhar para ajudar outro brother, uma vez que se trata de uma competição.

"Eu amo o Davi, gosto muito dele, na prova ele falou: 'Ah, Bia, se eu estivesse no seu lugar, eu teria pulado para dar o líder'. Por mais que eu ame você, só vai ganhar um. Se você ganhar, sendo amigo meu, a felicidade é a mesma, vou pular como se fosse eu. Mas eu jamais falaria [o que o Davi falou]. Que afinidade Yasmin tem com a Raquele?", concluiu a sister.

Beatriz critica Yasmin por ter dado a placa para Raquele: "Muito planta" 💬 #RedeBBB🗣️ #BBB24pic.twitter.com/pFeSJxNGYI — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2024

Como foi a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo, do BBB 24, aconteceu na tarde deste sábado, 09, e Lucas Henrique levou a melhor. Após ter arrematado o Poder Curinga mais cedo, o professor de capoeira ainda conquistou o colar para imunizar alguém.

Já emparedado por ter sido o primeiro a deixar a Prova do Líder de Resistência, o participante do reality show, que está solteiro e não sabe, terá o direito de imunizar uma pessoa. Além disso, ele escolheu duas pessoas para o Castigo do Monstro e sem dó colocou um brother que passou mal nas últimas horas.

Ignorando que Davi teve o episódio de dor na perna e passou horas na Prova de Resistência, Buda o colocou para pagar o castigo ao lado de Alane, que já estava na Xepa por ter tirado a consequência na disputa da liderança. Confira!