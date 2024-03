BBB 24: Beatriz cai no choro e desabafa: ‘Não é comigo’

Beatriz fica decepcionada e desabafa com seus aliados enquanto chora na casa do BBB 24 neste sábado, 16

Na tarde deste sábado, 16, a sister Beatriz não segurou a emoção e chorou na casa do BBB 24, da Globo. Ela ficou decepcionada com o seu desempenho na prova do anjo da semana ao ser eliminada do jogo e não passar para a segunda fase.

Ao voltar para a casa, ela encontrou Alane e Davi no jardim e foi chorou ao desabafar com eles. Então, Davi deu um conselho para ela. “Deixa nas mãos de Deus, Bia”, afirmou ele.

E ela respondeu: “Caraca, não tenho sorte com essas provas não. Você é maluco, prova de sorte não é comigo não. Depois vai ter que escolher a chave certa do carro. É sorte pura essa prova. É sorte do começo ao fim”.

Saiba como foi a prova do anjo

No início da tarde deste sábado, 16, os participantes do BBB 24, da Globo, realizaram mais uma prova do anjo e o vencedor foi Matteus. Ele venceu as duas etapas da competição, que exigiram muita sorte do competidor.

Na primeira parte da prova, os brothers e sister fizeram um jogo de tabuleiro. Eles tinham que escolher as jogadas entre dois cards e podiam avançar, ficar na mesma casa ou sair do jogo. Os vencedores foram os dois primeiros participantes que chegaram ao final do tabuleiro.

Na segunda parte, os dois tiveram que acertar qual era a chave que abria o carro do patrocinador. Matteus teve sorte e venceu a prova. Ele ficou muito emocionado com a vitória e chorou, já que é o primeiro carro da vida dele.

Vale destacar que aconteceu um perrengue na segunda parte da prova. Os participantes tinham que usar a chave para ligar o carro. Porém, o veículo estava travado e eles não conseguiam entrar. Então, a prova foi interrompida enquanto a produção pensava em um jeito de resolver a questão. Assim, a direção decidiu que tinham que mudar a estratégia. Ao invés de ligarem o carro, eles tiveram que abrir a porta do veículo.

O castigo do Monstro foi para fantasiar dois participantes de princesa e de sapo. Ele indicou Fernanda para ser a princesa e Bin Laden para ser o sapo.