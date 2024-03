BBB 24: Beatriz cai no choro ao vivo com comentário de Tadeu Schmidt: ‘Demais’

Tadeu Schmidt deixa Beatriz ao prantos ao fazer comentário sincero sobre atitude na Festa do Líder durante o ao vivo no BBB 24

Na última quinta-feira, 14, durante o ao vivo do Big Brother Brasil 24, o apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu ao fazer um comentário sincero sobre a Festa da Líder, Beatriz. Desta vez, ele decidiu elogiar um talento que a vendedora exibiu na noitada. A sister ficou tão emocionada que não conseguiu conter as lágrimas diante da declaração.

Beatriz ganhou a liderança do reality show da Globo na semana passada e, como resultado, teve o direito de escolher o tema de mais uma festa no programa. Além de vendedora, ela também é formada em artes cênicas e já trabalhou como modelo. Por isso, ela elegeu um tema que representasse suas múltiplas facetas: um show de talentos.

Durante a atração, Bia foi a anfitriã das apresentações e chegou até a entrevistar os colegas de confinamento, algo que chamou atenção de Tadeu Schmidt. No ao vivo, ele deixou as broncas de lado e rasgou elogios para a vendedora: "Minha colega de profissão, que apresentadora maravilhosa no show de talentos! Foi demais", disse o comandante.

Emocionada, a paulista deixou as lágrimas caírem e agradeceu o elogio do apresentador: "Você gostou, Tadeu? Que alegria! Muito feliz. Só peço a Deus que mostre como posso agradecer ele, porque eu não sei. Eu só peço que Deus abençoe a vida de vocês, da direção, produção”, disse Beatriz, que fez questão de agradecer a equipe por trás de sua festa mesmo em meio ao choro.

Tadeu elogiou Beatriz como apresentadora e a sister se emocionou agradecendo os donos do Kwai. #BBB24pic.twitter.com/fIxrZNukXs — CHOQUEI (@choquei) March 15, 2024

Vale mencionar que a liderança de Beatriz chegou ao fim, quando ela se despediu dos poderes e participou de uma nova prova ao lado dos colegas na noite da última quinta-feira, 14. No entanto, para finalizar seu reinado em grande estilo, ela se emocionou ao ter oportunidade de conferir na Central do Líder a opinião do público.

A vendedora estava com medo do resultado, mas comemorou ao ver que, após votação, os internautas elegeram 'Ninja' como o emoji que representa sua liderança: "Obrigada, Brasil!", vibrou batendo palma. "Estou muito feliz com o feedback de vocês. A gente aqui não sabe de nada que está acontecendo aí fora. Só de ter um emoji assim de vocês já...", completou.

Quem é a nova líder do BBB 24?

Giovanna venceu a Prova disputada na noite desta quinta-feira, 14, e é a nova Líder da semana no Big Brother Brasil 24. A vitória se tornou ainda mais especial, já que a sister ganhou os poderes exatamente no dia de seu aniversário. Em uma prova de agilidade, ela disputou a final com Davi e acabou levando a melhor; saiba como foi a competição.