BBB 24: Beatriz cai no choro ao desabafar com aliada: “Estou com muito medo”

O que aconteceu? Beatriz não conseguiu conter as lágrimas e chorou muito ao revelar medo para colega de confinamento no BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 2, Beatriz estava tensa com o resultado do Paredão do Big Brother Brasil 24. Enfrentando a berlinda mais uma vez, a vendedora ficou bastante emotiva e não conseguiu conter as lágrimas ao revelar o medo de ser eliminada do reality show. Ela foi consolada por Alane, uma de suas aliadas que também corre o risco de deixar a casa.

Após protagonizar mais uma confusão na dinâmica do ‘Sincerão’, Beatriz foi conversar com sua colega de confinamento. Assustada, a vendedora abraçou a atriz e caiu no choro ao confessar seu receio com o resultado da berlinda: "Estou com muito medo”, ela abriu o coração. Alane também começou a chorar, mas tentou se manter firme.

Diante do desabafo, a bailarina tentou consolar e pediu para a amiga parar de chorar: "Não chora, amiga. Vai dar tudo certo”, disse. No entanto, a vendedora apontou a contradição: "Você falou de mim, mas está chorando também”, apontou. Bia ainda tentou tranquilizar a colega em meio às lágrimas: "Você não vai sair, não”, afirmou.

Alane devolveu o comentário: "Você não vai sair, amiga. Fica tranquila”, declarou. Vale lembrar que as duas estão enfrentando o paredão com Giovanna Pitel. O resultado será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 2. Logo após a eliminação, os brothers enfrentarão a Prova do Líder e a formação de uma nova berlinda no Modo Turbo.

Inclusive, Alane e Beatriz não são as únicas com medo de deixar o reality show. Com a eliminação de Fernanda no último domingo, 31, Pitel também acredita que será eliminada. Por isso, ela já começou os preparativos para deixar o confinamento e até surpreendeu ao fazer um pedido especial para Lucas Henrique caso seja eliminada.

Enquanto arrumava sua cama, Pitel explicou que a deixaria bem forrada e que não gostaria que ninguém deitasse nela: "Se eu for embora, não é para deitar na minha cama, não", ela brincou. "Vou te ver lá, é o luto", o capoeirista também fez piada, mas a assistente social fez questão de formalizar o pedido: "Estou falando sério, sem brincadeira!”, disparou.

O que Beatriz disse no Sincerão?

Beatriz está com medo de ser eliminada do reality show depois de protagonizar uma discussão intensa no ‘Sincerão’ da última segunda-feira, 01, no Big Brother Brasil 24. As emparedadas Alane, Bia e Pitel e a Líder Giovanna, tiveram que apontar um participante para criticar e outro para defender. As pessoas só poderiam ser citadas uma única vez. A vendedora citou a líder da semana e causou uma confusão.