BBB 24: Beatriz aponta que sister está no Paredão 'para largar de ser idiota'

Após ser emparedada no BBB 24, Beatriz perde a paciência com suposta indireta de sister e promete causar barraco no Sincerão

Na madrugada desta segunda-feira, 18, Beatriz, ainda com os ânimos à flor da pele após ser indicada ao Paredão no Big Brother Brasil 24, desabafou com os aliados. A vendedora compartilhou que chegou ao seu limite depois de ter sua imunidade vetada por Raquele, que também está na berlinda. Agora, sua promessa é de causar um barraco no Sincerão.

Enquanto conversava com Alane e Matteus no Quarto Fada, Beatriz desabafou e deixou claro que a situação não vai passar em branco. Além disso, a vendedora ficou revoltada ao apontar uma indireta da doceira durante o ao vivo da atração: "Você viu a indireta? Já teve indireta. Tá me arruinando de me falarem que o Davi está me influenciando", disparou

Alane, por sua vez, afirmou que a indireta foi direcionada a todos os colegas de Davi. No entanto, Beatriz permaneceu irritada com a doceira e declarou que vai semear a discórdia durante a dinâmica do Sincerão mais tarde: "Amanhã eu vou descer a lenha e o c* no Sincerão. Eu estou cansada!", ela retru cou sem pensar duas vezes.

"Desce, amiga, tem que descer mesmo", a bailarina incentivou a colega de confinamento. Na sequência, Bia disse que está exausta das críticas envolvendo o motorista de aplicativo. Alane aconselhou a vendedora a despejar tudo na dinâmica: "Eles querem que a gente fique exatamente assim. A gente tem que ficar assim no Sincerão, não aqui”, reforçou a bailarina.

Por fim, Beatriz deu um spoiler do que pretende falar no ao vivo para alfinetar a doceira, que foi responsável por vetar sua imunidade com o Poder Curinga. Dessa forma, a vendedora apontou o carma e afirmou que Raquele não sairá da confusão ilesa: "Tirou minha imunidade, mas acabou no Paredão, para largar mão de ser idiota", disparou.

Vale lembrar que a doceira que comprou o Poder intitulado Poder da Verdade e poderia vetar, se quiser, a imunidade dada pelo Anjo. O Anjo Matteus começou a noite entregando seu colar de imunidade para Bia. Por isso, Raquele decidiu usar Poder e retirou a imunidade. Logo, Beatriz foi parar na berlinda por indicação da Líder, Giovanna e disputa o paredão com Raquele e Alane.

Giovanna justificou indicação de Beatriz:

Na madrugada do último domingo, 17, no Big Brother Brasil 24, a líder da semana, Giovanna bateu o martelo e confirmou a indicação de uma sister ao paredão desta noite. Além de revelar que pretende colocar Beatriz na berlinda, ela também não poupou críticas à postura da vendedora durante uma conversa sem filtros com Raquele.