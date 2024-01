BBB 24: Atitude de Rodriguinho na festa dá o que falar na web

Ele dançou?! Rodriguinho tem atitude inesperada durante show da banda Jota Quest no BBB 24 - diferentemente de suas reações nas festas anteriores

O cantor Rodriguinho virou assunto nas redes sociais por causa de sua atitude na festa da madrugada desta quinta-feira, 25, no BBB 24, da Globo. Ele teve uma reação inesperada - se comparado com as posturas dele nas festas anteriores - e os não perdoaram.

Desde o início do Big Brother Brasil, o artista sempre ficava mais afastado na hora do show do artista convidado na festa, de braços cruzados ou quieto. Porém, nesta madrugada, ele mudou.

Em um momento do show, Rodriguinho se empolgou, levantou, cantou e até dançou um pouco ao show da banda. Tanto que os internautas reagiram a este momento.

“Pois vai chover hoje. Rodriguinho de pé e aplaudindo Jota Quest”, disse um internauta. “Rodriguinho batendo palmas, meu Deus, é o fim dos tempos”, brincou outro. “Rodriguinho gosta de Jota Quest. Ele está de pé, dançando discretamente”, afirmou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Brasil (@bbb)

Rodriguinho escuta conversa íntima

Rodriguinho usou um card da Central do Líder durante a noite desta quarta-feira, 24, e se surpreendeu com o que ouviu. O cantor gastou um de seus cards para ouvir uma conversa de Alane e Beatriz no banheiro do Big Brother Brasil 24. O pagodeiro esperava escutar algum diálogo sobre jogo, mas foi surpreendido com um papo 'íntimo' até demais.

Alane falava sobre uma placa que colocaram nos banheiros da casa alertando que não poderiam subir no vaso sanitário. Bia confessou que deveria ser para ela, que costuma fazer cocô de cócoras em cima do vaso.

Em seguida, a dançarina aconselhou a sister de como ela poderia fazer e simulou a forma de fazer cocô na casa mais vigiada do Brasil. Ao perceber a conversa da dupla, Rodriguinho deu risada e disparou: "Preferia não ter escutado. Meu Deus! Preferia não estar escutando isso".