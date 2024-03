BBB 24: Após romper alianças, Leidy é surpreendida com Queridômetro

Tomou! Após romper com sisters na casa, Leidy é surpreendida com emoji de 'coração partido' e 'mala' no Queridômetro do BBB 24

Apesar de ter tentado transitar em vários grupos da casa do BBB 24, Leidy Elin não conseguiu manter sua popularidade alta com todos, principalmente após a discussão que protagonizou ao lado de Yasmin contra Davi.

Com a volta do motorista de aplicativo de mais um paredão, a trancista acabou tento uma surpresa no Queridômetro do reality show. Nesta quarta-feira, 06, ela recebeu um emoji de "coração partido" e outro de "mala".

Leidy Elin então recebeu o primeiro de Beatriz e o segundo de Alane. A dupla até então tinha comentado que gostaria de ir para a final da atração com a trancista, mas depois da discussão dela com Davi na casa, a vendedora do Brás e a dançarina mudaram de ideia.

O rompimento entre as três repercutiu na casa nesta terça-feira, 05, quando Alane afirmou para Beatriz que não vai "implorar" a amizade de Leidy. A trancista deu emoji de "coração partido" para Alane, mas atribuiu um "coração" para Beatriz.

Beatriz falando sobre a Leidy “A minha parte eu já fiz já pedi desculpa agora se ela vai aceitar ou não fica a critério dela. Eu não entrei com ela eu entrei sozinha fiz a seletiva sozinha , me inscrevi sozinha não posso fazer nada se ela tem o orgulho dela.”



🎥 Reprodução |… pic.twitter.com/bJfZIGBcCa — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 6, 2024

Leidy Elin promete continuar com mira em Davi

Mesmo Davi voltando novamente de mais um paredão do BBB 24, Leidy Elin prometeu que continuará focando no brother até ele sair. Em conversa com Lucas Henrique e Yasmin, a trancista compartilhou sua opinião.

Além do professor ter falado que precisa encarar o motorista de aplicativo no paredão para saber qual seria o resultado, Leidy também comentou sobre o baiano ir para a berlinda. A Pipoca também aproveitou para opinar sobre a permanência de Davi no jogo.

"Vai entrar alguém", falou ela para o professor de capoeira. "Vai, Buda", reafirmou a sister. "Sabe o que está parecendo isso aqui? Um ciclo vicioso, esse Big Brother. Discute com todo mundo, as mesmas coisas. Tudo a mesma coisa, tudo o mesmo assunto [...] Todo mundo pra ele é jogador, todo mundo pra ele é isso... Está a mesma coisa", analisou Leidy, que acredita que entrará alguém no programa. "Total", concordou Buda.