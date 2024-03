BBB 24: Após perder aliados, Fernanda rejeita jogar a toalha: "Vai ter que me tirar"

"Enquanto eu estou aqui, ninguém vai vencer", disparou Fernanda ao conversar com Yasmin Brunet sobre quem será campeão do BBB 24

Fernanda e Yasmin Brunet conversaram na área externa da casa do BBB 24 sobre o jogo e a possibilidade de já ter um favorito ao prêmio do reality show da TV Globo. Durante o papo, a confeiteira afirmou que enquanto ela estiver na disputa, não há um campeão definido.

"Não acredito que tem campeão. Foi o que eu falei para a Pitel, enquanto eu estou aqui, ninguém vai vencer. Vocês podem vencer quando eu sair, mas, enquanto eu estou aqui, meu amor, você tem menos chance. Ah, mas tem menos chance mesmo. Vai ter que me tirar primeiro para você ganhar. Vai lá brincar", disparou ela.

A modelo ouviu a sister e se manteve em silêncio. Em seguida, Fernanda tentou animar a companheira de confinamento. "Deixa essa p**** cair não, Yasmin. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eu acho que agora, no seu cenário, o melhor a se fazer é focar nas pessoas que você gosta e esquecer o jogo, de verdade, sabe? Não marolar em p**** nenhuma, faz o seu melhor nas provas e cola com quem você gosta", ressaltou.

Yasmin, então, desabafou. "É que eu fico pensando, Fê, se é isso que o Brasil quer, e eu não estou dando isso, é muito ruim eu ficar aqui, se o Brasil não te quer aqui. Entende?", comentou ela. A confeiteira respondeu: "Ah, meu amor, mas você já está, então assim, você vai contar com o ovo no c* do galo, você já está aqui. Você só vai saber isso quando você cair no Paredão. Então, esquece! Não dá para sofrer por isso nesse momento", finalizou.

Leidy Elin comenta 'obsessão' de Yasmin com Davi

Na tarde desta quarta-feira, 6, a sister Leidy Elin se reuniu com Raquele na sala do BBB 24, da Globo, para conversar sobre os últimos acontecimentos do jogo. Sincera, a carioca opinou a respeito do jogo de Yasmin Brunet e mencionou uma possível "obsessão" da modelo com Davi, seu adversário no reality show.

Os dois se desentenderam no domingo, 3, logo após a formação do 11º paredão, que eliminou Michel da competição. Na ocasião, o brother apontou Yasmin como "jogadora inútil" ao puxá-la para a berlinda da semana. Leidy Elin, então, explicou para Raquele que a modelo deveria tentar deixá-lo de lado para não se estressar mais. "Yasmin tem que parar com essa obsessão também...", opinou a trancista. Confira a conversa completa!