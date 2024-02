BBB 24: Após pedido, Wanessa Camargo dá beijo na bochecha de Davi

No BBB 24, Davi pediu um beijo na bochecha e foi prontamente atendido pela cantora Wanessa Camargo

Nesta quarta-feira, 14, Davi fez um pedido inusitado para os participantes do BBB 24, e foi prontamente atendido por Wanessa Camargo.

Algumas sisters estavam próximas do banheiro da casa, e o motorista de aplicativo pediu um beijo na bochecha para alguma delas. A cantora, então, atendeu o pedido do brother.

"Eu queria um beijo. Alguém pode me dar? Na bochecha", disse Davi, que se virou para Wanessa, que estava mais perto dele. Ela, então, beijou a bochecha do baiano. "Quer mostrar que você está barbeado, né", disse a sister após atender o pedido.

Em recente conversa com Yasmin Brunet, Wanessa falou sobre sua implicância com Davi. "Eu tinha minhas implicâncias e meus olhares sobre as questões do Davi. Quando eu pirei na do Davi, que eu fiquei com muito gatilho, fiquei tremendo aqui, foi porque o jeito que ele falou, não sei se foi ele, mas a galera falou ali do que fizeram com você, foi quando eu pirei e falei 'esse menino é do mal'", recordou a sister.

Confira:

Davi querendo beijo na bochecha, perguntou se alguem poderia dar e a Wanessa prontinha foi kkkkkkkkkkkkk bicha falsa mdssss #bbb24pic.twitter.com/PuhmQlMeKB — BBBabi (@babi) February 14, 2024

Wanessa entra em crise e teme pela sua reputação

A cantora Wanessa Camargo acordou bem reflexiva nesta quarta-feira, 14, após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi, seu alvo na casa, a famosa começou a repensar sua estadia no reality show.

"Para a gente, cada dia a mais aqui sem o Brasil querer é muito problemático. E outra coisa, tenho dois filhos pequenos, não quero eles pagando nenhum preço por minha escolha de estar aqui. Eu vim para melhorar muita coisa na nossa vida. Se isso não vai acontecer, tchau, quero estar fora daqui", analisou a artista em conversa com Rodriguinho, Yasmin Brunet e Lucas Henrique.