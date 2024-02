BBB 24: Após discussão, Fernanda pede desculpas para família de Alane

Fernanda aproveitou o Raio-X do BBB 24 para se desculpar com a família de Alane após atritos na casa. "Não deveria ter me descontrolado"

No Raio-X desta quinta-feira, 01, Fernanda Bandecomentou sobre a última discussão que teve com Alane no BBB 24. A carioca aproveitou o espaço para pedir desculpas para a família da sister e para seus filhos.

"Eu não deveria ter me descontrolado, eu tenho pelo menos dez anos anos a mais que ela, não me coloquei no meu lugar, deveria entender que é uma menina. Desculpa à familia dela, desculpa a minha família, aos meus filhos", desabafou Fernanda.

🎥 | Raio-x da Nanda (01/02):



Nanda pediu desculpas à quem se sentiu ofendido com a situação de ontem, à família da Alane e aos seus familiares.



"Levantei a perna e ela falou da minha perna e eu falei da dela, tipo como mole. Fez isso virar uma situação." #TeamNanda#BBB24pic.twitter.com/YMPq6kIayK — Fernanda Bande 🐆 (@nandabande) February 1, 2024

A sister Alane também usou a dinâmica para comentar sobre o ocorrido. Ela iniciou dizendo que o público do programa conheceu seu lado "banzeiro de pororoca". "Se isso tivesse acontecido lá fora, eu estava de outra forma, mas aqui vocês estão vendo que eu estou aprendendo a ser forte também, além de mostrar minhas vulnerabilidade. Então eu reagi da forma que achei que era correto para aquele momento", afirmou.

Davi e MC Bin Laden também comentaram sobre discussão da madrugada

Na madrugada desta quinta-feira, 01, MC Bin Ladenprotagonizou uma discussão com o motorista de aplicativo Davi. No Raio-X, o funkeiro preferiu não citar nomes, mas disse que um brother foi "desrespeitoso" com ele.

"Outro mano ali que eu não quero ficar citando nome (...) tava sendo até um pouco desrespeitoso com nosso parceiro e principalmente comigo, sendo falso, eu tive que me posicionar. Não tenho nada contra ele, mas aqui dentro do jogo, nós somos inimigos até o fim", explicou.

Já Davi, utilizou o seu tempo de Raio-X para reforçar que não gosta de fofoca envolvendo o seu nome e que não cogita mudar o seu jeito de ser dentro do BBB.

"Eu me posiciono muito bem quando ouço falar do meu nome, não gosto de fofoca com meu nome e eu falo mesmo. Se eu tiver que falar o que a pessoa é na cara dela, eu vou falar. Sou uma pessoa muito verdadeira (...). E eu vou continuar sendo quem eu sou, não vou mudar minha forma de ser, de agir e de falar. Posso ter alguns erros, mas vou continuar sendo verdadeiro e sendo eu aqui dentro."