BBB 24: Após desfile de corpos, Yasmin desabafa sobre pressão estética

Após os brothers se solidarizarem com Yasmin, a sister desabafou sobre a pressão estética que sempre sentiu em sua vida

Após o desfile de corpos reais no gramado do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet desabafou sobre a pressão estética.

A modelo também desfilou e brincou: "Gente, muito obrigada, de verdade, por dificultar a minha decisão de voto. Vocês são todas absurdamente maravilhosas e vocês também, meninos, vocês são absurdamente maravilhosos".

A loira relembra a pressão que sentiu durante toda a sua vida. "Tenho certeza que todo mundo aqui passa por essa pressão, por essa pressão absurda de um corpo que não é verdade. Lá fora, eu editava minhas fotos para um cassete, me incomoda muito quando falam do meu corpo porque desde pequena eu tenho questão com isso. Já tive anorexia, tenho compulsão aqui que vocês veem eu comendo aqui igual a um não sei o que...Nunca estou satisfeita porque é um vazio que nunca é preenchido, na verdade", desabafou.

"Eu não aguento mais ouvir o que os outros falam do meu corpo e deixar isso me definir mesmo. Então, sinceramente, se esse cara falou isso mesmo de mim, Nizam, vai tomar no teu c* e todo o resto que falar qualquer outra coisa porque meu corpo é meu corpo, minha casa", disparou relembrando o comentário do ex-brother.

Wanessa consolou a aliada. "Você é linda e perfeita e todos nós somos lindos e perfeitos do jeito que a gente é. Pronto, é isso que a gente quis te mostrar". No final do discurso, Yasmin foi aplaudida pelos brothers.