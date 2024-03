BBB 24: Após confusão, Fernanda analisa Isabelle: 'Nunca se compromete'

Depois de tirar a limpo história de Buda com Isabelle, Fernanda analisa comportamento de sister no jogo e dá sua opinião sobre ela

Após protagonizar uma pequena confusão com Isabelle depois de Buda contar uma fofoca sobre a manauara para Fernanda, a confeiteira então resolveu analisar a postura da dançarina no jogo do BBB 24.

No Quarto Gnomo, a participante, que causou nos últimos dias ao falar dos filhos, conversou com MC Bin Laden sobre Lucas Henrique se tornar alvo do Quarto Fadas após fazer a fofoca envolvendo seu nome e de Isabelle. Ela também opinou sobre o comportamento da sister.

"Parece que eles podem, sim, votar no Buda", disse o funkeiro. "Tem que ver com quem o Buda quer ir", falou Fernanda. Bin comentou que não é certeza de que Lucas seja alvo e que ele também pode se tornar um por ainda não ter ido ao Paredão.

Em seguida, eles repercutiram uma conversa com Alane e Isabelle, e Fernanda dispara: "A Cunhã não estava falando nada. Alane estava, sim, falando dele, a Cunhã foi a única que não abriu a boca para falar um aí".

Bin comentou que não viu a bailarina "falar muito". "Ela não tem o que falar também, nenhum deles têm de fato o que falar, o Davi que cantou essa bola. A Cunhã é a única que nunca se compromete", afirmou Fernanda. Por fim, o funkeiro opinou que, para ele, a bailarina tem um afeto por Lucas: "Hoje ela falou que deu coração para o Lucas sem querer."

Após Lucas Henrique dizer para Fernanda que viu Isabelle incomodada com sua risada na Prova do Líder, achando que seria para ela, a confeiteira foi no Quarto Fadas tirar a limpo a história e a dançarina negou indo atrás de Buda para tirar satisfação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Sabendo de trapaça de Buda, Fernanda critica sister

A casa ficou bastante agitada nesta quinta-feira, 21, após a fofoca que Lucas Henrique fez para Fernanda e a confeiteira tirou a limpo a situação com Isabelle. Ainda no Quarto do Líder, além de ter achado a reação da dançarina estranha, a participante, que causou nos últimos dias ao falar dos filhos, resolveu analisar o desempenho de Alane.

Mesmo sabendo que Buda fez uma espécie de trapaça para atrapalhar a jovem na Prova do Líder, Fernanda comentou que a considera bem "ruinzinha" nas disputas que tem na casa. Leidy Elin então concordou com a amiga. Veja o que ela disse aqui.