BBB 24: Após brothers fazerem plano, Raquele perde estalecas

Após brothers ameaçarem levar a casa toda para o 'Tá com Nada', Raquele perde estalecas ao mexer na geladeira da cozinha do VIP

Após o Sincerão desta segunda-feira, 26, os brothers da Xepa ameaçaram colocar toda a casa no Tá com Nada. Os participantes cogitaram comer algo escondido na cozinha do VIP para ferrar com todos os brothers.

No clima do plano, que não foi colocado em prática até agora, Raquele mexeu nos armários e geladeira do VIP. Integrante da Xepa, ela foi conferir os alimentos da dispensa e acabou perdendo estalecas ao descumprir a regra.

"Tem leite condensado, salaminho", falou. "Agora você quer participar, né?", perguntou Giovanna. "Quem é de Minas? Tem queijo minas", continuou Raquele. "E o mousse de morango?", perguntou Michel. "Estava no congelador", apontou Giovanna. "Bota em cima", pediu Lucas, sugerindo que a sister coloque o doce na geladeira para que ele descongele.

"Eu não posso pegar, não", respondeu Raquele. "Pode sim, só não pode comer", garantiu Lucas Henrique. A sister respondeu que não pode pegar, mas Lucas insistiu: "Eu dou estaleca para você no mercado se você tomar atenção". "Bota em cima para descongelar", pediu novamente.

Raquele, então, pega o recipiente que estava no congelador e colocou na geladeira. Logo depois, a sister recebeu uma atenção. "Raquele, tomou", alertou Michel. "Bota na minha conta", declarou o professor de Educação Física. "Menos 50, eu estava com 1940", lamentou ela. "Se você não pegar o Poder Curinga por causa de 50...", refletiu Michel.

Brothers ameaçam levar a casa para o ‘Tá com nada’

No Big Brother Brasil, nada é temido pelos participantes tanto quanto o famoso 'Tá com nada'. Quando as regras do programa são desrespeitadas por alguns confinados, o Big Boss ativa o modo de sobrevivência com uma dieta restrita a todos os brothers. No entanto, na madrugada desta terça-feira, 27, alguns confinados ameaçaram aplicar essa punição.

O grupo da Xepa, composto por Pitel, Yasmin, Lucas, Michel, Giovanna e MC Bin Laden, considerou a possibilidade de levar os rivais do VIP para a mesma situação de escassez. O motivo? Essa seria uma forma de rebelião e também uma maneira de celebrar o aniversário de Rodriguinho, que completa 46 anos e corre o risco de deixar o reality ainda hoje. Saiba mais aqui.