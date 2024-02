BBB 24: Após brigas, Beatriz aconselha brother: "Não pode ser boca aberta"

Na piscina do BBB 24, Beatriz conversou com Davi e aconselhou o colega de confinamento sobre como ele se comporta no jogo

Beatriz conversou com Davi na piscina do BBB 24 nesta terça-feira, 6. A sister comentou sobre a personalidade do brother e a forma como ele se posiciona no programa.

Após ele se envolver em mais uma briga, dessa vez com Michel, a vendedora abriu o jogo sobre o que pensa do colega de confinamento. "Eu vejo muito a gente assim, no desespero e na afobação. Então é só tomar cuidado e escutar mais seu coração, Davi. Eu vejo muita sinceridade em você, gosto muito de você", afirmou a sister.

Depois, Beatriz aconselhou Davi: "Acho que se você usar mais o seu coração. Aqui é um jogo, a gente também não pode ser boca aberta, senão todo mundo deita e rola em cima. Só que quando a gente age com o coração, o mal por si se destrói. Só um conselho, se eu fosse você, eu colocava mais o coração", disse ela.

Beatriz opina sobre falas de Fernanda no Sincerão:

O 'Sincerão' realizado na última segunda-feira, 5, segue dando o que falar. Depois de protagonizar um embate com Fernanda Bande, Beatriz Reis lamentou a postura da sister em uma conversa com Deniziane Ferreira. A vendedora do Brás deu sua visão sobre a dinâmica e revelou que se incomodou com o fato de que Fernanda apontou que ela não ganha provas. "Muito pesado", acusou.

"E quando a outra falou que eu não ganho nada, eu realmente não ganho nada aqui. Quase ganho e bato na trave. Foi muito baixo, muito pesado", alegou a paulista. "E [ela] falou que você é um nada. Se brincar, ela pegou nas câmeras que você falava isso", apontou Deniziane. "Mas essas coisas mais pesadas não foram do Rodriguinho, foi dela. O Rodriguinho tenta amenizar e ela tenta amenizar com priorização", comentou a sister. Confira a conversa na íntegra!