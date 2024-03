BBB 24: Após briga, Bin pede desculpas a Matteus: "Admiro muito você"

MC Bin Laden e Matteus fazem as pazes após briga generalizada depois do Sincerão

MC Bin Laden aproveitou o final da festa do TOP 10, na madrugada deste domingo, 31, para se desculpar com Matteus. O gaúcho disse que não tem nada contra o funkeiro e ainda desejou que ele faça muito sucesso fora do Big Brother Brasil 24.

O cantor, então, aproveitou para selar a paz após a discussão que os dois tiveram depois do último Sincerão: "Mano, me desculpa por tudo que eu te ofendi. (...) Ali foi muito à flor da pele, muita coisa. Jamais eu ia querer procurar briga lá fora. Ao contrário, ia querer te chamar pra gente jogar bola, se conhecer...".

Alegrete ressalta que da porta para fora não terá mais nada. "Aqui a gente vai seguir, e qualquer argumento a gente vai ter que usar um contra o outro", pontuou.

"É uma dinâmica, mas para mim, às vezes, é difícil ter que falar mal de ti, sendo que às vezes, eu consigo ver mais coisa boa em você do que coisa ruim. Eu falo isso para as pessoas, mas eu tenho que ver coisa ruim pra falar", afirmou o MC, que ainda completou: "Mas, mano, independentemente de qualquer coisa, eu tenho que falar um bagulho pra você: eu gosto de você, não tenho nada contra".

Matteus respondeu dizendo que os dois ainda aproveitarão muito fora do programa e que ele irá em um show de Bin. "Eu quero que você vá em show meu mesmo, quero que você conheça minha família. Eu quero ir na tua cidade, quero que a gente jogue bola junto, quero que a gente tenha um momento de churrasco pra gente dar risada, falar de muita coisa", falou o funkeiro.

Em seguida, o cantor assumiu seus erros após o Sincerão: "Juro pra você, sei que eu errei muito naquela segunda-feira. Eu te peço muitas desculpas, mano. Juro pra você, eu nunca arrumei tanta confusão assim na minha vida".

Os dois seguem falando sobre a dificuldade do jogo e que sabem que agora os grupos estão bem divididos, mas selam a paz. "Eu sou um cara que eu admiro muito você, mano. Só que, assim, é o jogo", ressaltou o MC, que ainda opinou que Matteus seja um grande favorito.